W poniedziałek gościem RMF FM będzie admirał John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski będzie pytał o podróż Joe Bidena do Polski, wystąpienie amerykańskiego przywódcy w Warszawie, a także o relacje polsko-amerykańskie.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w rozmowie z Pawłem Żuchowskim / Paweł Żuchowski / RMF FM

W dniu wylotu Joe Bidena do Polski usłyszycie też o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji w najbliższych tygodniach i potrzebie utrzymania sojuszniczej jedności. Joe Biden przylatuje do Polski, by podziękować Polakom za wsparcie Ukrainy. W najbliższy piątek minie rok od rosyjskiej inwazji na Ukrainę.