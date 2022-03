Holandia nie popiera członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, powiedział premier Mark Rutte. Szef rządu odniósł się w ten sposób w środę do wpisu ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego na Twitterze, że Niderlandy popierają członkostwo jego kraju w UE.

Premier Holandii Mark Rutte / YOAN VALAT / PAP/EPA

"Rozmawiałem z premierem Holandii (...) podziękowałem za bezkompromisowe stanowisko w sprawie sankcji na Rosję i poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE" - napisał we wtorek prezydent Zełeński.

Zapytany przez dziennikarzy o wpis ukraińskiego prezydenta wyraźnie zmieszany premier Rutte powiedział, że Holandia nie popiera wejścia wschodniego sąsiada Polski do Unii Europejskiej.



Rozumiem, że Ukraina ma takie życzenie, ale to długofalowy proces, który może nawet potrwać dziesięciolecia - mówił dziennikarzom szef holenderskiego rządu.



Rutte wyjaśniał, że Ukraina może zostać krajem kandydującym do UE, ale podkreślał również, iż nie obiecywał wsparcia Hagi dla członkostwa Kijowa w Unii Europejskiej.