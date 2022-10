Konsulat Federacji Rosyjskiej w Nowym Jorku został oblany czerwoną farbą. Zajście zarejestrowała kamera - informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.

Rosyjska placówka w Nowym Jorku oblana farbą / JUSTIN LANE / PAP/EPA







Prezydent Biden: Rosja okazała pogardę do pokojowo nastawionych narodów

Rosja depcze Kartę Narodów Zjednoczonych i okazuje pogardę do pokojowo nastawionych narodów na całym świecie - powiedział w piątek Joe Biden, komentując rosyjską próbę aneksji części Ukrainy. Prezydent USA ogłosił nowe sankcje na Rosję i zapowiedział dalsze wsparcie dla Ukrainy.



"Zmobilizujemy społeczność międzynarodową, by zarówno potępić te ruchy, jak i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Będziemy kontynuować dostarczanie Ukrainie sprzętu, którego potrzebuje, by się bronić, bez względu na zuchwałe próby Rosji, by zmienić granice swojego sąsiada. Oczekuję też na podpisanie ustawy Kongresu, która zapewni dodatkowe 12 mld dolarów na wsparcie Ukrainy" - tłumaczył prezydent USA.



"Wzywam wszystkich członków społeczności międzynarodowej, by odrzucili rosyjskie nielegalne próby aneksji i by wspierali naród ukraiński tak długo, jak to konieczne" - dodał.