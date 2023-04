"Rosja ulokuje taktyczną broń nuklearną, którą planuje rozmieścić na Białorusi, przy zachodniej granicy Państwa Związkowego" - powiedział w niedzielę ambasador Rosji w Mińsku Borys Gryzłow.

Borys Gryzłow przemawia podczas XII zjazdu partii Jedna Rosja w Moskwie / SERGEI CHIRIKOV / PAP

W zeszłym tygodniu Moskwa ogłosiła plany rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi, twierdząc, że robi to w odpowiedzi na dostarczenie Ukrainie przez Wielką Brytanię uzbrojenia i amunicji zawierającej zubożony uran. Według Władimira Putina przekazano już Białorusi m.in. dziesięć samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do 1 czerwca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni.