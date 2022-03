Rosjanie przeprowadzili atak na ukraiński szpital wojskowy w Charkowie. „Wywiązała się potyczka między najeźdźcami a obrońcami Ukrainy” – przekazał parlament. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy atak oparła. Jak dodaje, nie potwierdziła się wcześniejsza informacja, o wysadzeniu rosyjskiego desantu w mieście. Portal Suspilne informuje zaś o ogromnym pożarze na uczelni wojsk pancernych w Charkowie. Podczas intensywnych ostrzałów miasta 21 osób zginęło, a 112 zostało rannych w ciągu ostatniej doby.

Dowódca policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko powiedział portalowi Suspilne, że wokół szpitala trwały w nocy walki, ale nie ma strat wśród ukraińskich żołnierzy. "Na razie sytuacja wokół szpitala jest pod kontrolą, wzmocniono ochronę" - dodał.

"W Charkowie wylądował rosyjski desant. Okupanci zaatakowali szpital wojskowy. Wywiązała się potyczka między najeźdźcami a obrońcami Ukrainy" - napisano wcześniej na Telegramie ukraińskiego parlamentu. Jak zapewnia SBU, informacje o nocnym desancie się nie potwierdziły.

Atak został przeprowadzony, kiedy w mieście i całym regionie ogłoszony został alarm lotniczy - poinformowała agencja UNIAN.

Pożar w uczelni wojsk pancernych

Od dziewięciu godzin trwa pożar uczelni wojsk pancernych w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy, którą w nocy zaatakowano z powietrza - podał portal Suspilne.



Poinformowano o ofiarach śmiertelnych. Suspilne publikuje również nagranie.

Doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy opublikował film, na którym, według jego informacji, atakowany jest budynek komendy wojewódzkiej policji w Charkowie - przekazał kanał NEXTA. Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych informuje, że w wyniku ostrzału płonie dach budynku MSW oraz budynki mieszkalne - podał portal Suspilne.

Nocny ostrzał Charkowa. "Miasto stawiło opór"

21 osób zginęło, a 112 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy, który został zaatakowany m.in. przy użyciu lotnictwa - poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

"W ciągu ostatniej doby Charków był pod ostrzałem lotnictwa, artylerii i broni palnej, ale miasto stawiło opór" - oznajmił Syniehubow, dodając, że rosyjski sprzęt wojskowy wjeżdżał do północno-wschodnich i północnych dzielnic miasta.

Według niego wszystkie ataki odparto, a wróg odniósł duże straty, tracąc ponad 40 sztuk sprzętu wojskowego. "Pozycje utrzymano" - podkreślił.

Kanał NEXTA publikuje filmy z poranku w Charkowie. "Tak wygląda miasto rano po ciężkiej nocy pod masywnym ostrzałem okupantów" - pisze.

Kijów i Charków to główne cele rosyjskich działań wojennych

Także w Kijowie całą noc rozbrzmiewały syreny lotnicze. W tym czasie Rosjanie wznowili akcję bombardowania stolicy Ukrainy - informuje agencja AFP, publikując film.



We wtorek wojsko rosyjskie przeprowadziło atak rakietowy na budynek Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że Kijów i Charków to główne cele rosyjskich działań wojennych.

Charków pokazówką dla Kijowa?

Brytyjscy analitycy wiążą ze sobą to, co dzieje się w Charkowie, z tym co nie dzieje się jeszcze w Kijowie. Zdaniem komentatorów Charków jest pokazówką dla mieszkańców Kijowa: Zobaczcie, to dla Was szykujemy.

Z drugiej strony przemieszczanie się kolumny wojsk w kierunku ukraińskiej stolicy nie przebiega po myśli Kremla. Jak twierdzą analitycy, utrzymanie oporu Ukraińców na dotychczasowym poziomie jest kluczowe. Za trzy dni ma się odbyć kolejna runda rozmów pokojowych na granicy ukraińsko-białoruskiej. Do tego czasu należy spodziewać się wzmożonych bombardowań Charkowa - twierdzą brytyjscy komentatorzy. Jak zaznaczają, efekty tych ataków zostaną przedstawione stronie ukraińskiej na zasadzie szantażu: Poddajcie się albo ten sam los spotka inne miasta.