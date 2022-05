Wciąż nie ma porozumienia w Unii Europejskiej ws. embarga na rosyjską ropę. Nadal blokują je Węgry. Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział podczas konferencji w Davos prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tymczasem wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim. Szef Czeczenii Ramzan Kadyrow zażądał od Polski przeprosin za oblanie farbą rosyjskiego ambasadora Siergieja Andriejewa, a przywódca Rosji Władimir Putin odwiedził w moskiewskim szpitalu żołnierzy rannych podczas "operacji specjalnej na Ukrainie". To najważniejsze informacje z 91. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Śledźcie naszą relację minuta po minucie.

Rosja twierdzi, że pozwoli statkom z żywnością opuścić blokowane porty, jeśli zniesione zostaną sankcje. Ukraina jest czołowym producentem ziarna, UE oskarża Moskwę, że wykorzystuje żywność jako broń

Rosyjskie wojska próbują opanować Ługańszczyznę. Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował: Rosjanie niszczą Siewierodonieck konsekwentnie i przez okrągłą dobę

W wyniku rosyjskich ostrzałów Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 22 tys. osób; najeźdźcy cofnęli to miejsce do czasów średniowiecza - mówił doradca mera miasta Petro Andriuszczenko w rozmowie ze stacją CNN

Komisja Europejska przedstawiła propozycje rozwiązań prawnych umożliwiających szybsze zamrażanie oraz konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów.

20:51

Stany Zjednoczone nie złagodzą sankcji wobec Rosji w zamian za odblokowanie ukraińskich portów - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Nie wierzymy w puste obietnice Moskwy, a jedyny sposób w jaki Rosja może doprowadzić do zniesienia sankcji, to zaprzestanie agresji na Ukrainę - oświadczył.

20:36

Siły rosyjskie nacierają na miasta Bachmut i Łyman w obwodzie donieckim i szykują się do ataku na Zaporoże - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wróg ostrzeliwuje obiekty cywilnej i wojskowej infrastruktury w przygranicznych rejonach Ukrainy przylegających do obwodów briańskiego i kurskiego w Rosji, aby nie dopuścić do przerzucenia sił ukraińskich w inne miejsca" - czytamy na Facebooku.

Na kierunku słobodzkim Rosjanie systematycznie ostrzeliwują pozycje wojsk ukraińskich. Atakowali cywilną infrastrukturę m.in. w okolicach miejscowości Krasnopole w obwodzie sumskim, a także Ternowej, Czerskaskich Tyszek czy Nowej Dmytriwki w obwodzie charkowskim.

Siły rosyjskie usiłują też poprawić swoją sytuację w okolicach miast Izium w obwodzie charkowskim i Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Rosyjskie lotnictwo i artyleria atakują Siewierodonieck i Nowozwaniwkę w obwodzie ługańskim oraz m.in. Marjinkę w obwodzie donieckim.

20:30

Szef Czeczenii Ramzan Kadyrow zażądał od Polski przeprosin za oblanie farbą rosyjskiego ambasadora Siergieja Andriejewa. Ostrzegł, że tej sprawy "tak po prostu nie zostawi".

20:25

Rosyjscy okupanci zaczęli wydawać w Mariupolu nad Morzem Azowskim rosyjskie paszporty - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

"Rozpoczęła się faktyczna aneksja między innymi Mariupola" - skomentował.

19:53

Władimir Putin odwiedził w szpitalu wojskowym w Moskwie żołnierzy, jak podają rosyjskie media, zostali ranni w trakcie "operacji militarnej na Ukrainie". Przywódcy Rosji towarzyszył minister obrony Siergiej Szojgu.

Putin uścisnął żołnierzom dłonie i podziękował za ich służbę. Jeden z nich miał prosić swojego prezydenta o zgodę na powrót na front po opuszczeniu kliniki.

Prezydent Putin w moskiewskiej klinice / MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

19:39

Ukraińska prokuratura oskarża dwóch Białorusinów, domniemanych członków grupy Wagnera o zbrodnie wojenne w Ukrainie. To pierwsi zagraniczni najemnicy oskarżeni o zabicie ukraińskich cywilów.

19:03

Premier Słowacji Eduard Heger powiedział w środę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że jeśli Ukraina upadnie, to przyjdzie kolej na jego kraj. Uznał, że kompromisy zawierane z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem spowodowały wojnę na Ukrainie - relacjonują słowackie media.



18:41

Na zajętych terenach obwodu donieckiego rosyjscy okupanci rozpoczęli inwentaryzację bibliotek i innych księgozbiorów, w tym szkolnych; wszystkie książki w języku ukraińskim przeznaczono do zniszczenia - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Wszystkie publikacje zawierające +treści ekstremistyczne+ zostały usunięte. W szczególności uznano za takie podręczniki do historii Ukrainy (...) i literatury. +Ekstremistą+ był np. Wasyl Stus (ukraiński poeta, zmarły w 1985 roku w sowieckim łagrze - red.)" - napisał.

18:20

Podczas wojny zawsze opadają maski i ukazują się prawdziwe oblicza; ujrzeliśmy rewolucyjne, nowatorskie działania Unii Europejskiej, wspierające Ukrainę i ujrzeliśmy też NATO, które dosłownie nic nie zrobiło - ocenił w Davos szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Dostrzegamy grupę sojuszników z NATO, udzielających nam pomocy. Jednak na początku wojny obywatele Ukrainy sądzili, że to Sojusz Północnoatlantycki jest potężną siłą, a UE może tylko wyrażać swoje zaniepokojenie. (...) Tymczasem w UE podjęto decyzje, jakich oni (przedstawiciele państw członkowskich - red.) sami od siebie nie oczekiwali, podczas gdy NATO jako instytucja pozostało bezczynne. Mówię to z przykrością" - podkreślił Kułeba w wystąpieniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego.

Według ukraińskiego ministra, w Sojuszu brakuje przede wszystkim klarownych politycznych decyzji, które umożliwiłyby bardziej zdecydowane działania na rzecz Kijowa.

18:01

Dwie osoby zginęły na skutek ostrzelania przez wojska rosyjskie miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - przekazała na Facebooku doradczyni szefa władz tego regionu Natalia Popowa.

Oprócz zabitych jest też siedem osób rannych, w tym dziecko. Ranna dziewczynka jest w bardzo ciężkim stanie.

17:24

Zajęcie i okupacja Odessy nad Morzem Czarnym pozostaje jednym z priorytetów sił rosyjskich - poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

"Okręty wroga przegrupowują się, wzmacniają, przewożą ładunki, usiłują zająć niektóre pozycje, w tym na Wyspie Węży. Na Krymie są rozmieszczane dodatkowe dywizjony obrony przeciwlotniczej, bo wróg już zdaje sobie sprawę, że ataki na jego okręty to nie mrzonka, tylko realna możliwość" - oznajmiła.

Jak powiedziała, rosyjskie okręty wyposażone w rakiety nadal przebywają w północno-zachodniej części akwenu Morza Czarnego i stanowią zagrożenie nie tylko dla południa Ukrainy, ale i całego kraju.

17:17

27-letni mieszkaniec Browarów w obwodzie kijowskim oferował pomoc w ewakuacji ludzi z oblężonego przez Rosjan Mariupola. Nie podjął żadnej akcji ratunkowe, a żerowanie na strachu o życie najbliższych potraktował jako sposób na wyłudzenie pieniędzy. O sprawie poinformował komendant policji ukraińskiej Ihor Kłymenko.

16:43

Rosja próbuje szantażować wspólnotę międzynarodową proponując odblokowanie ukraińskich portów na Morzu Czarnym w zamian za złagodzenie sankcji nałożonych na Moskwę - powiedział w Davos ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko oznajmił wcześniej, że Moskwa jest gotowa otworzyć korytarze humanitarne dla statków transportujących produkty rolne z Ukrainy - podał Reuters.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował, że szacuje się, iż w silosach na Ukrainie znajduje się obecnie około 22 milionów ton zboża, które nie może opuścić kraju przez rosyjską blokadę portów czarnomorskich.

Według informacji ONZ 36 krajów, w tym niektóre z najbiedniejszych i najbardziej narażonych, jak Liban, Syria, Jemen, Somalia i Demokratyczna Republika Konga, importuje ponad połowę pszenicy z Rosji i Ukrainy.

16:42

Rosyjscy żołnierze, którzy zostali ranni podczas inwazji na Ukrainę, są wysyłani na leczenie do szpitali znacznie oddalonych od miejsc stacjonowania ich jednostek; wzrasta też liczba samookaleczeń wśród żołnierzy wroga - poinformował na Facebooku dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk.

W jego ocenie wojskowi okaleczają się, ponieważ chcą w ten sposób uniknąć walki i wrócić do ojczyzny.

W godzinach porannych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że od początku inwazji (24 lutego) rosyjska armia straciła już 29,4 tys. żołnierzy.

16:36

Wojska rosyjskie wykorzystały w czasie inwazji na Ukrainę już 60 proc. posiadanej broni precyzyjnego rażenia, a z powodu niedostatecznych mocy produkcyjnych w Rosji nie mogą szybko uzupełnić zapasów - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

Zaznaczył, że w sytuacji obniżonego potencjału szybkiej produkcji broni, za sprawą zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, Moskwa nie może stosować na szeroką skalę zagranicznych części składowych.

15:42

Rodziny ukraińskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli lub zaginęli, zaczęły dostawać podejrzane telefony z propozycją przekazania za opłatą informacji o ich miejscu pobytu - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

"Wykorzystując stan psychiczny krewnych i bliskich przestępcy telefonują z ukrytych numerów i proponują za wynagrodzenie +przekazanie informacji+ o żołnierzu lub +pomoc w uwolnieniu z niewoli+. Oszuści usiłują też, jakoby pod pretekstem uściślenia, zdobyć dane osobowe ukraińskich obrońców" - napisał sztab

Jak podkreślono, przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych ani innych organów wojskowych czy instytucji państwowych "nie zbierają środków i nie rozwiązują kwestii zwolnienia z niewoli drogą wykupu".

15:17

Mieszkańcy okupowanych terenów obwodu chersońskiego i zaporoskiego w Ukrainie będą mogli uzyskać obywatelstwo rosyjskie na drodze uproszczonej procedury. Odpowiedni dekret w tej sprawie podpisał prezydent Rosji Władimir Putin.

14:43

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął decyzję, że trzeba opanować Ługańszczyznę za wszelką cenę, dlatego na ten kierunek przerzucane są siły wroga spod Mariupola, Charkowa i z regionu donieckiego - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj, cytowany przez agencję UNIAN.

"Najeźdźcy nie są odporni na kule ani nieśmiertelni, podobnie jak wszyscy inni ludzie. Niemniej, jest ich naprawdę bardzo dużo. Naszych żołnierzy wręcz szokuje to, że Rosjanie wychodzą dosłownie z każdej szczeliny, niczym karaluchy. Sądzę, że wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Będzie to czas, który zdecyduje o losie obwodu ługańskiego" - ocenił Hajdaj.

Gubernator przekazał doniesienia o ciężkich walkach w pobliżu Siewierodoniecka, ostrzeliwanego przez rosyjskie wojska z samolotów, stanowisk artyleryjskich i wyrzutni rakietowych.

14:38

Komisja Europejska przedstawiła propozycje rozwiązań prawnych umożliwiających szybsze zamrażanie oraz konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów. "Jakikolwiek próba obchodzenia sankcji będzie przestępstwem" - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

14:37

W wyniku rosyjskich ostrzałów Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 22 tys. osób; najeźdźcy cofnęli to miejsce do czasów średniowiecza - mówił doradca mera miasta Petro Andriuszczenko w rozmowie ze stacją CNN.

13:28

Chcieliśmy opuścić jednostkę; dowództwo zagroziło nam zaminowaniem dróg i strzelaniem do tych, którzy próbują uciec - powiedział Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) pojmany żołnierz armii rosyjskiej.

SBU podaje, że jedynym sposobem na uniknięcie przez rosyjskich żołnierzy wojny jest oddanie się do niewoli, a z biegiem czasu coraz więcej Rosjan decyduje się na podjęcie tej decyzji.

13:25

Do opery paryskiej ze swoim pierwszym koncertem po pandemii Covid-19 wraca znana rosyjska sopranistka Anna Netrebko. Artystka była oskarżana o wspieranie prorosyjskich separatystów w Donbasie, później potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę. To z kolei doprowadziło do usunięcia jej z afiszy w Rosji.

13:02

Wciąż bez porozumienia w Unii Europejskiej ws. embarga na rosyjską ropę.

"Raczej niczego się nie spodziewam w sprawie szóstego pakietu sankcji" - powiedział naszej dziennikarce w Brukseli unijny dyplomata przez spotkaniem ambasadorów krajów Unii. Węgry nadal blokują porozumienie.

13:00

Szefowe ministerstw ochrony społecznej Litwy i Ukrainy podpisały w środę w Wilnie manifest w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Dokument zostanie przekazany do Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNICEF-u i innych organizacji z apelem o pomoc w tej sprawie.

12:55

Brytyjska sieć sklepów Marks & Spencer poinformowała w środę, że po rozwiązaniu umowy z jej franczyzobiorcą, będzie mogła całkowicie wycofać się z Rosji. Była obecna w tym kraju od 17 lat.

12:52

W centrum Kijowa zorganizowano wystawę ze zniszczonym rosyjskim sprzętem wojskowym.

12:16

Komisja Europejska zaproponowała przepisy dotyczące zamrażania i konfiskaty majątków oligarchów i przestępców obchodzących sankcje wobec Rosji.

11:52

11:25

Litewskie ministerstwo obrony i siły zbrojne przekażą Ukrainie 20 transporterów opancerzonych M113, dziesięć ciężarówek wojskowych i dziesięć samochodów terenowych do rozminowywania - poinformowano w środę resort obrony.

11:21

Nie wiemy na pewno, czy to niekompetencja, czy brak woli politycznej, ale niekończąca się saga niepowodzenia niemieckich dostaw broni na Ukrainę coraz bardziej sprawia, że Niemcy stają się pośmiewiskiem polityki międzynarodowej - pisze w środę dziennik "Welt".



10:37

Przyszłość Europy nie jest określana w Brukseli i w Davos, tylko w okopach pod Siewierodonieckiem - ocenił w środę na Twitterze doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.



10:05

W sprawie dostaw gazu z Rosji Europa nie była w ostatnich latach naiwna, ale chciwa - oceniła unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. W wywiadzie prasowym podkreśliła, że krajom europejskim zależało na tanim surowcu.

09:41

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 29,4 tys. żołnierzy - poinformował w środę w serwisie Facebook Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:29

Nie wierzę, że Zachód odważy się na siłowe odblokowanie ukraińskich portów na Morzu Czarnym - powiedział w środę w Davos ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

09:10

Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę podczas konferencji online do zebranych przywódców państw i światowego biznesu w Davos.

Ukraiński prezydent dodał, że zgodziłby się jedynie na bezpośrednie rozmowy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

08:45

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,592 mln osób - poinformowała straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21 tys. osób.

08:41

Rosyjska blokada ukraińskich portów uniemożliwia wysyłanie ukraińskiego zboża drogą morską i jest mało prawdopodobne, by można było zastąpić powstałe w ten sposób braki eksportem szlakami lądowymi - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.



08:32

Amerykański producent obuwia i ubrań Nike wycofuje się z rosyjskiego rynku. Firma ogłosiła, że nie przedłuży wygasającej umowy franczyzowej z Inventive Retail Grpup, do której należy największa w Rosji sieć jej sklepów.

08:13

W wyniku środowego ataku rakietowego na centrum handlowe i osiedle mieszkaniowe w Zaporożu co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne - poinformowała wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.



08:05

Minionej doby w wyniku rosyjskiego ostrzału położonego w obwodzie ługańskim Siewierodoniecka zginęło 6 osób - poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

08:00

Żona dowódcy pułku Azow Kateryna Prokopenko powiedziała, że żołnierze pułku Azow, którzy są przetrzymywani w rosyjskiej niewoli nie są torturowani i przebywają "w zadowalających warunkach". Kobieta mogła przez chwilę porozmawiać ze swoim mężem.

07:55

Rosjanie planują wcielenie do wojska mężczyzn z okupowanego przez siebie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie - podała w środę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

07:52

Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim - podał w środę rano ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej na Facebooku.

07:05

W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim - podał w środę rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

06:22

Rosyjska agresja w Ukrainie grozi dramatycznym "efektem domino": w jego następstwie liczba głodujących i bezpośrednio zagrożonych głodem mieszkańców Ameryki Łacińskiej, uzależnionej w wielkim stopniu od importu ukraińskich zbóż i kukurydzy, może wzrosnąć z obecnych 9,3 miliona do 13,3 miliona jej mieszkańców.

05:52

Rosjanie będą musieli opuścić Krym - powiedział we wtorek w przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Podobnie jak wszystkie inne okupowane tereny" - dodał.

05:49

Rosyjskie wojska przeprowadziły na zatopionym krążowniku Moskwa operację, która trwała co najmniej dwa tygodnie; z wraku zabrano ciała poległych, sprzęt i niejawne dokumenty - poinformował we wtorek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

05:45

12 mieszkańców obwodu donieckiego zginęło w ciągu minionej doby w wyniku ostrzałów rosyjskich, a 10 osób zostało rannych - poinformował we wtorek Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego, leżącego na wschodzie Ukrainy.

05:31

Dla obwodu ługańskiego nastał najtrudniejszy czas w ciągu ośmiu lat wojny z Rosją; wrogowie atakują na wszystkich kierunkach równocześnie i zabijają nasze miasta, Siewierodonieck jest ledwie żywy - zaalarmował we wtorek na Telegramie szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.



05:22

Rosyjskie wojsko w nocy wystrzeliło cztery pociski manewrujące na Zaporoże. Jeden z nich został zestrzelony przez ukraińską obronę powietrzną - napisali przedstawiciele lokalnych władz.