13:20

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy wykryła w internecie wezwania do przyłączenia się do najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera - informuje we wtorek portal Delfi.

Służba bezpieczeństwa przekazała, że były to bezpośrednie i pośrednie wezwania do przyłączenia się do tej prywatnej firmy wojskowej. Nie podano więcej szczegółów.

13:02

Moskwa będzie próbować przeciągać wojnę do decydujących dla losów Ukrainy wyborów prezydenckich w USA, zaplanowanych na rok 2024 - ocenia we wtorek ekspert ds. bezpieczeństwa i poseł do estońskiego parlamentu Kalev Stoicescu.

12:29

Prezydent Rosji Władimir Putin może w Europie polegać na trzech sojusznikach, z których dwóch znalazł na Bałkanach - zwraca uwagę niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

11:52

W nocy Rosjanie zbombardowali także Kramatorsk - podał kanał Flash na Twitterze