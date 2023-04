Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego rosyjskiego ostrzału Słowiańska w obwodzie donieckim. Bilans rannych zwiększył się do 15. Użyjemy każdej broni, której nie zabrania prawo międzynarodowe, by wyzwolić Krym - napisał na Twitterze Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. Ukraińskie przedsiębiorstwo energii jądrowej twierdzi, że Rosjanie przygotowują się do wzięcia za zakładników pracowników Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tym celu okupanci zwożą do elektrowni zapasy wody i jedzenia. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, doszło do potężnego wybuchu w rejonie linii kolejowej. Piątek, 14.04.2023 r. to 415. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

18:20 Ukraińscy żołnierze zakończyli szkolenie w Danii i są już gotowi do obsługi haubic Caesar. W najbliższych tygodniach na Ukrainę trafi 19 takich systemów artyleryjskich produkcji francuskiej - poinformował w piątek duński resort obrony. "Jest to duża i znacząca darowizna, która na polu bitwy zrobi prawdziwą różnicę" - podkreślił pełniący obowiązki ministra obrony Danii Troels Lund Poulsen. 18:12 Przebywający w USA premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział w piątek, po spotkaniu z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire'em, że Francja gotowa jest przekazać 2 mld euro pomocy finansowej dla Kijowa, w ramach programu pomocy długoterminowej - przekazał portal The Kyiv Independent. Część funduszy przekazanych przez Paryż zostanie przeznaczona na odbudowę Ukrainy - oznajmił Szmyhal, który spotkał się z Le Maire'em w Waszyngtonie, gdzie obaj ministrowie biorą udział w wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 17:55 Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego rosyjskiego ostrzału Słowiańska w obwodzie donieckim - poinformował gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko. Bilans rannych zwiększył się do 15. Szef władz obwodowych nie wykluczył, że pod gruzami może przebywać siedem osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wcześniej Kyryłenko poinformował o jednej ofierze śmiertelnej i pięciu rannych. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Słowiańsk ok. godz. 16 miejscowego czasu (15 w Polsce). Ze wstępnych danych wynika, że podczas uderzenia zastosowano rakiety S-300. Uszkodzonych zostało pięć bloków mieszkalnych i pięć domów oraz inne okoliczne budynki. Do ataku odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski. "Państwo-zło po raz kolejny demonstruje swoją naturę. Po prostu w środku dnia zabijając ludzi. Rujnując, niszcząc wszystko, co żywe" - napisał w mediach społecznościowych. 17:27 21-letni żołnierz Gwardii Narodowej Massachusetts Jack Teixeira, domniemany sprawca wycieku setek dokumentów w serwisie Discord, usłyszał w piątek w Bostonie zarzuty wyniesienia i przetrzymywania niejawnych materiałów. Według FBI Teixeira miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów od 2021 r.



Z oświadczenia FBI wynika, że władze potwierdziły autentyczność przynajmniej jednego z wyniesionych dokumentów, dotyczącego "statusu konfliktu Rosji z Ukrainą, w tym ruchów wojsk". Dane systemów w bazie Otis wykazały, że Teixeira uzyskał wgląd do dokumentu dzień przed tym, jak jego zdjęcie ukazało się na Discordzie. 17:16 Rosyjskie wojsko ostrzelało osiedla mieszkaniowe w Słowiańsku w obwodzie donieckim, zabijając jedną osobę i raniąc co najmniej pięć - poinformował gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko. Pod gruzami jednego z budynków są ludzie. Szef władz obwodu przekazał, że rosyjskie siły przeprowadziły jednocześnie kilka ataków na osiedla mieszkaniowe miasta, niszcząc bloki i uszkadzając szkołę. Pod gruzami jednego z budynków są ludzie, w tym dziecko - napisał na Facebooku. Trwa akcja ratunkowa. 16:22 Niech premier Węgier Wiktor Orban spojrzy prawdzie w oczy, wspieranie Ukrainy to nie dobroczynność, tylko inwestycja w europejskie bezpieczeństwo - oświadczył Ołeh Nikołenko, rzecznik MSZ w Kijowie. Ministerstwo zareagowało w ten sposób na słowa Orbana, który stwierdził, że Ukraina "pod względem finansowym jest krajem nieistniejącym", Europa musi finansować wiele ukraińskich potrzeb, a bez wsparcia partnerów wojna by się od razu zakończyła. Nikołenko ocenił, że jest to "kolejna antyukraińska wypowiedź", którą pozytywnie odebrano w Moskwie. 15:48 Rosyjscy dyplomaci z ambasady w Oslo zajmowali się werbowaniem informatorów, próbowali uzyskać dostęp do technologii w sektorze zbrojeniowym oraz naftowym - podkreśliły na konferencji prasowej norweskie służby specjalne PST. MSZ Norwegii w czwartek zdecydowało o wydaleniu 15 rosyjskich dyplomatów, którzy pod przykrywką prowadzili działalność wywiadowczą. Według PST pracowali oni dla rosyjskich służb bezpieczeństwa FSB, wywiadu cywilnego SVR lub wojskowego wywiadu GRU. Jak wskazała szefowa kontrwywiadu PST Inger Haugland, jedną z tych osób jest oficer rosyjskiego wywiadu, który odbył szereg tajnych spotkań z osobą wysoko postawioną w norweskiej gospodarce. "Norweg miał dostęp do informacji wrażliwych i sieci kontaktów w biznesie i polityce" - podkreśliła Haugland. 15:35 Według wyciekłych ostatnio ściśle tajnych amerykańskich dokumentów Węgry mogą potajemnie pozwalać sojusznikom na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej w celu transportu broni na Ukrainę - napisał portal Politico. Jak pisze Politico, jeden z dokumentów zawiera plan lotów ukraińskich śmigłowców ofiarowanych Ukrainie przez Chorwację. Loty te miałyby odbywać się "przez przestrzeń powietrzną Węgier". Jeśli informacje znalazłyby potwierdzenie, przeczyłoby to całej narracji rządu w Budapeszcie o nieprzepuszczaniu broni przez swoje terytorium w obliczu wojny na Ukrainie. Węgry tłumaczą taką postawę niechęcią do eskalacji konfliktu, wzywając do rozpoczęcia rozmów pokojowych. 15:17 Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę praca dziennikarzy zachodnich w Rosji stała się trudniejsza, a teraz zagraża ich życiu - ocenia niezależny rosyjski portal Insider. Jak relacjonuje, dziennikarze są śledzeni i demonizowani przez propagandę. 15:00 Użyjemy każdej broni, której nie zabrania prawo międzynarodowe, by wyzwolić Krym - napisał w piątek na Twitterze Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. Dodał też, że Siły Zbrojne Ukrainy będą nie tylko używać, ale też testować "każdy rodzaj broni". "Krym jest terytorium Ukrainy (...) Zrobimy wszystko, by wyzwolić nasze terytoria" - napisał Daniłow. Nie sprecyzował jednak, co ma na myśli, informując o "testowaniu" i "używaniu" broni. Leżący nad Morzem Czarnym półwysep Krym należy de iure do Ukrainy, jednak od 2014 roku znajduje się pod okupacją rosyjską. Stacjonuje tam rosyjska Flota Czarnomorska. W ostatnim okresie siły rosyjskie wydają się przygotowywać na próby odbicia Krymu przez Ukrainę, o czym świadczyć może potajemna ewakuacja ludności oraz budowanie umocnień i fortyfikacji. 14:25 Prezydent Rosji Władimir Putin mówiąc o dyslokacji broni jądrowej na terytorium Białorusi próbuje prężyć muskuły, wywołać psychozę i zastraszyć świat. Nie damy się zastraszyć - mówił w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Duda w piątek podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem pytany, czy Polska obawia się rozmieszczenia na terytorium Białorusi rosyjskiej broni jądrowej odpowiedział: "nie obawiam się szczególnie tej sytuacji". Zobacz również: Duda: Putin próbuje wywołać psychozę. Nie damy się zastraszyć 14:12 Wojna w Ukrainie przerzedziła rosyjskie jednostki specjalne - poinformował amerykański dziennik "Washington Post", powołując się na treść jednego z tajnych dokumentów, które niedawno wyciekły do sieci. Amerykański wywiad sądzi, że ich odbudowanie zajmie Moskwie lata. Zobacz również: Gigantyczne straty Specnazu w Ukrainie. Odbudowa sił zajmie lata 13:37 45-letni żołnierz z wielkopolskiego Bralina k. Kępna, który zginął w marcu od rosyjskiego pocisku w Ukrainie, został pochowany w piątek na miejscowym cmentarzu. Zdaniem księdza "zmarły dał do zrozumienia, że jego życie nie należy do niego, ale od niego zależy, co z nim zrobi" - powiedział podczas homilii. W uroczystości wzięli udział najbliżsi, przedstawiciele władz gminnych, miejskich i powiatowych oraz delegacja Wojska Polskiego. Mszę żałobną za zmarłego zamówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do kościoła przyszły też miejscowe Ukrainki. Na trumnie zamarłego położyły ukraińską flagę, obok wiązankę kwiatów w barwach narodowych Ukrainy. Proboszcz parafii ks. Roman Krzyżaniak podczas kazania powiedział, że "każdy z nas nie jest samotną wyspą, bo żyje obok drugiego człowieka. Bóg jest siłą, która sprawia, że potrafimy poświęcić życie drugiemu człowiekowi i oddać za niego swoje życie". 13:12 Winni ścięcia ukraińskiego żołnierza muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - podkreślił brytyjski premier Rishi Sunak w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazano w komunikacie wydanym przez Downing Street, obaj przywódcy omówili bieżącą sytuację na polu walki, a premier Sunak wyraził uznanie dla wysiłków sił ukraińskich w Bachmucie. "Omawiając odrażające ścięcie ukraińskiego żołnierza pokazane w mediach społecznościowych w ostatnich dniach, premier powiedział, że wideo było przerażające, a osoby winne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - napisano. 13:00 Obywatelka Rosji została zatrzymana w największej szwedzkiej rafinerii koncernu Preem w Goeteborgu pod zarzutem szpiegostwa gospodarczego - poinformował w piątek kanał TV4. Policja i służby specjalne SAPO potwierdziły, że zdarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem, ale odmówiły szczegółów, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. "Trwa intensywne dochodzenie" - oznajmił prokurator James von Reis. 12:47 Rosja straciła w ciągu ostatniej doby 20 sztuk czołgów i pojazdów opancerzonych - podał ukraiński sztab generalny. Blog wojskowy Oryx poinformował w ostatnich dniach, że od początku inwazji Rosja straciła już ponad 10 tysięcy jednostek sprzętu. Jak podał sztab sił zbrojnych Ukrainy w komunikacie na Facebooku, wojska rosyjskie straciły w ciągu minionej doby cztery czołgi i 16 pojazdów opancerzonych. Łącznie od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła 3650 czołgów i 7069 pojazdów opancerzonych. 12:12 Ukraińskie przedsiębiorstwo energii jądrowej twierdzi, że Rosjanie przygotowują się do wzięcia za zakładników pracowników Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tym celu okupanci zwożą do elektrowni zapasy wody i jedzenia. "Biorąc pod uwagę brak wyspecjalizowanych inżynierów potrzebnych do obsługi elektrowni i obawiając się ukraińskiej ofensywy, raszyści przygotowują się do długotrwałego wzięcia za zakładników pracowników ZEJ" - opisuje w poście Enerhoatom. Spółka przypomina, że Rosjanie na początku inwazji wzięli za zakładników pracowników elektrowni w Czarnobylu. Jak poinformował Ukrinform, powołując się na ministra energetyki Ukrainy Hermana Gałuszczenkę, obecność rosyjskich okupantów na terenie największej elektrowni jądrowej w Europie - Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego całej ludzkości. 12:03 Ambasada Finlandii w Moskwie otrzymała trzy podejrzane listy adresowane do swoich dyplomatów. Po otwarciu pierwszej koperty znalezione w niej biały proszek. Sprawa jest badana we współpracy z rosyjskimi służbami. - potwierdził w piątek fiński resort spraw zagranicznych. Listy zostały dostarczone do ambasady w czwartek wieczorem. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa przesyłki przekazano rosyjskim funkcjonariuszom dla dalszego śledztwa - przekazał departament komunikacji MSZ Finlandii.

12:00 Norweski nadawca publiczny NRK ujawnił tożsamość i wizerunek czterech rosyjskich szpiegów pracujących pod przykryciem w ambasadzie Rosji w Oslo. W czwartek MSZ Norwegii zdecydowało o wydaleniu 15 rosyjskich dyplomatów. Według NRK aktywnymi oficerami rosyjskiego wywiadu wojskowego w Norwegii są: attache wojskowy 39-letni Władisław Chlestow, radca ambasady 53-letni Maksim Kołos, attache 35-letni Maksim Toropcew oraz 35-letni attache Siemion Seliwierstow.

10:46 Akademicka Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Chmielnickiej miała koncertem w Portsmouth 1 kwietnia rozpocząć trasę po Wielkiej Brytanii z muzyką z serii filmów o Harrym Potterze oraz z "Władcy Pierścieni" i "Hobbicie". Występy te były wskazywane na stronach internetowych brytyjskiego rządu jako przykład współpracy kulturalnej między obydwoma krajami. Ale jak informuje promotor trasy, na dzień przed pierwszym koncertem kilkoro muzyków, w tym dyrygent i czworo pierwszych skrzypiec, nie miało jeszcze wiz. Utknęli zatem w Paryżu, czekając na wydanie wiz przez brytyjską ambasadę. Szef Star Entertainment Jaka Bizilj twierdzi, że dwa dni po planowanym rozpoczęciu trasy muzykom powiedziano, iż muszą zapłacić 15 tys. euro za wizy w trybie ekspresowym, ale one również nie zostały wydane na czas, a sprawa została rozwiązana dopiero gdy zwrócił się do ambasady o wyjaśnienie, które miał zamiar zamieścić w komunikacie prasowym. Koncert w Portsmouth odbył się, ale z udziałem sprowadzonych w ostatniej chwili muzyków brytyjskich. 10:34 Chiński producent tabletów i telefonów Xiaomi protestuje przeciwko wpisaniu firmy na ukraińską listę "międzynarodowych sponsorów wojny". W przesłanym do mediów oświadczeniu firma napisała: Zdecydowanie sprzeciwiamy się oskarżeniu Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (ukr. NAZK / ang. NACP), że jesteśmy "międzynarodowym sponsorem wojny". Nie wspieramy żadnych działań wojennych. W pełni popieramy pokój na świecie. Naszą misją jest umożliwienie każdej osobie podwyższania komfortu swojego życia dzięki technologii. Ukraińcy wpisali Xiaomi na haniebną listę 13 kwietnia.

10:21 W obwodzie sumskim, w północno-wschodniej części Ukrainy, zatrzymano rosyjskiego agenta, który szukał "słabych punktów" na granicy Ukrainy z Rosją - poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na swojej stronie internetowej. Mieszkaniec obwodu sumskiego okazał się być agentem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Został zwerbowany do współpracy jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku podczas jednego z wyjazdów do Rosji. Utrzymywał tam kontakty z funkcjonariuszem FSB - napisała SBU. 10:11 W Bachmucie w obwodzie donieckim trwają zacięte walki uliczne i sytuacja jest dynamiczna; nie jest prawdą, że wojska ukraińskie w tym mieście zostały prawie okrążone przez siły rosyjskie - zapewnił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy Serhij Czerewaty. Rzecznik, którego cytuje agencja UNIAN, oznajmił, że z powodu zmieniającej się sytuacji nie można powiedzieć, jaką część obszaru Bachmutu zajęli Rosjanie. Oświadczył, że celem Rosji jest wciągnięcie mediów ukraińskich w takie rozważania. 10:02 Dwa przedszkola i szkoła, a także budynki mieszkalne zostały zniszczone po rosyjskim ostrzale Awdijiwki - poinformował gubernator obwodu Pawło Kyryłenko. Telegram 09:55 Ukraina zakazała swoim reprezentacjom narodowym udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i innych zawodach nieolimpijskich, jeśli występują w nich Rosjanie lub Białorusini. 08:57 Władze obwodu sumskiego poinformowały, że o poranku Rosjanie ostrzelali dwie miejscowości z moździerzy. Odnotowano 18 wystrzałów. 08:37 Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy sprowadza się do promowania rozmów pokojowych; nie zrobimy nic, aby dolewać oliwy do ognia - przekonywał w piątek szef chińskiego MSZ Qin Gang.

08:35 Unii Europejskiej będzie bardzo trudno dalej ufać Chinom, jeśli nie przyczynią się one do poszukiwań politycznego rozwiązania wojny na Ukrainie w oparciu o wycofanie rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium - przestrzegł w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

08:22 "Wybuch nastąpił w pobliżu linii kolejowej i lokomotywowni. O szczegółach poinformujemy później, ale tam wróg koncentruje sprzęt i amunicję. Na terenie lokomotywowni zrobił bazę remontową, która już ucierpiała w wyniku eksplozji, ale nie została całkiem zniszczona" - oznajmił mer Melitopola, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Iwan Fedorow zapewnił, że eksplozja była na tyle silna, że słychać ją było w okolicznych wsiach. W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło kilkakrotnie do eksplozji w okupowanym Melitopolu, gdzie znajduje się węzeł transportu kolejowego dla sił rosyjskich na południu Ukrainy i który jest częścią korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim. Południowa część obwodu zaporoskiego, w tym m.in. Melitopol, została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może wkrótce dojść do ukraińskiej kontrofensywy. 08:20 W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, doszło do potężnego wybuchu w rejonie linii kolejowej - poinformował w piątek lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Jak dodał, Rosjanie w tym miejscu naprawiali sprzęt wojskowy. 08:02 Żaden kraj nie ma większego wpływu na Rosję niż Chiny i dlatego chcemy, by Pekin wpłynął na Moskwę, aby przerwała wojnę przeciwko Ukrainie - oświadczyła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock w czasie wizyty w ChRL. Baerbock wypowiedziała się w ten sposób na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Chin Qin Gangiem. 07:49 Wojska rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne w Bachmucie, na wschodzie Ukrainy, przesuwając się nieco na zachód w centralnej części miasta i nieznacznie dalej na południu i południowym zachodzie - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Raport think tanku, opublikowany w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, powołuje się na twierdzenia rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, iż jej siły opanowały szkołę rolniczą i dworzec kolejowy w Bachmucie. Przy czym, założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn dementował twierdzenia, że wojska rosyjskie są bliskie okrążenia sił ukraińskich w Bachmucie. 07:40 Według danych przekazanych przez ukraińską armię, od początku inwazji w Ukrainie zginęło 81090 Rosjan. Ukraińcy twierdzą, że w ciągu doby zlikwidowali 500 rosyjskich żołnierzy. 07:14 To, jak zakończy się spodziewana ukraińska ofensywa, będzie miało wielkie znaczenie dla dalszego przebiegu wojny; jeśli się nie powiedzie, będzie presja, by zakończyć wojnę - przewiduje w rozmowie z PAP Daniel Fried, były ambasador USA w Warszawie, a obecnie analityk, a także konsultant Białego Domu. Jak jednak dodaje, powodzenie ukraińskiego ataku może radykalnie zmienić sytuację, łącznie ze zmianą władzy na Kremlu. 06:55 Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ciągu ostatniej doby wojska uderzyły w trzy punkty kontrolne armii rosyjskiej. 06:20 Ukraiński sztab generalny informuje, że Rosjanie przyspieszają wydawanie rosyjskich paszportów dla mieszkańców obwodu donieckiego. Władze okupacyjne zmuszają ludzi do rejestracji samochodów zgodnie z rosyjskimi przepisami. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie rosyjskiego paszportu. 05:32 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow nie zaprzeczył, że ukraińskie wojsko przeprowadza na Krymie ćwiczenia z wykorzystaniem nowych rodzajów broni. W ostatnich dniach mieszkańcy Krymu informowali, że słyszeli eksplozje niedaleko miejsc, w których przechowywany jest rosyjski sprzęt wojskowy. Krym to nasze terytorium. Testujemy nowe rodzaje broni. Dziś prezydent mówił o nowych rodzajach broni, które produkuje nasz kompleks obronno-przemysłowy. Jeśli jest konieczność przetestowania nowego rodzaju broni, robimy to na naszym terytorium. Być może na Krymie doszło do testowania nowych rodzajów tej broni. Nie wykluczam tego - powiedział Daniłow cytowany przez Ukrinform. 05:15 Rząd Kanady zauważa nasilenie cyberataków przeprowadzanych przez związane z Rosją grupy i skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy -.oświadczyła w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand. Kanada nie jest wyjątkiem. Te działania są bezpośrednią reakcją na nasze nieustające poparcie dla narodu i rządu Ukrainy - i nie zmniejszą wsparcia Kanady dla Ukrainy - podkreśliła Anand. Zwróciła uwagę, że cyberataki, w tym ataki DDoS (distributed-denial-of-service), blokujące dostęp do stron internetowych instytucji rządowych i firm, są często wymierzone przeciwko infrastrukturze krytycznej i technologiom używanym do zarządzania istotnymi dla życia sektorami.

Nicole Makarewicz, Waldemar Stelmach