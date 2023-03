Grupa deputowanych do Dumy Państwowej na czele z przewodniczącym komisji obrony Andriejem Kartapołowem złożyła projekt ustawy podwyższającej wiek poborowy do służby wojskowej w armii rosyjskiej.

Rosyjscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Nowelizacja ustawy "O służbie wojskowej" zakłada podwyższenie wieku poboru w trzech etapach z 18 do 21 lat, a maksymalnego wieku poboru od razu (a nie etapami) - z 27 do 30 lat.

Dokument złożony w parlamencie przewiduje okres przejściowy: w 2024 roku podlegać poborowi będą obywatele w wieku od 19 do 30 lat, w 2025 roku - od 20 do 30 lat, a od 2026 roku - od 21 do 30 lat.

Jednocześnie obywatele pragnący służyć w armii będą mogli rozpocząć służbę wojskową od 18. roku życia, pomimo podwyższenia wieku poborowego.

Deputowani zaproponowali również zmianę ustawy "O zastępczej służbie cywilnej". Ich poprawki przewidują, że obywatele w wieku od 18 do 30 lat będą mogli wybrać służbę alternatywną. Jednocześnie w obecnej wersji ustawy nie ma mowy o podniesieniu dolnej granicy wieku poboru.

Jeśli ustawa zostanie uchwalona, wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu zapowiedział w grudniu 2022 roku reformę armii, która polega m.in. na podniesieniu wieku poborowego. Reforma zakłada również zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 1,5 mln osób (z obecnych 1,15 mln, nie licząc personelu cywilnego).