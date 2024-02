Rosjanie nie przestają atakować lewego brzegu Dniepru w pobliżu Chersonia. Ukraińska armia twierdzi jednak, że utrzymuje swoje pozycje. W nocy Ukraińcy zestrzeliła sześć dronów i dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P. W Kijowie trwa forum „Ukraina. 2024 rok” w związku z drugą rocznicą rosyjskiej inwazji na ten kraj. Planowane jest wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego. Niedziela, 25 lutego 2024 r. to 732. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Awdijiwki / VITALII NOSACH / PAP/EPA

08:08

Jeśli walczący na Ukrainie po stronie Rosji obywatele Bośni i Hercegowiny wrócą do kraju, mogą wykorzystać umiejętności nabyte na wojnie i stać się w przyszłości częścią rosyjskiej sieci wpływów - ostrzegł w rozmowie z PAP Denis Hadżović, dyrektor Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Bośni i Hercegowinie.

Bośniacki ekspert przyznał, że "chociaż dokładne dane nie są jawne, liczba tych osób prawdopodobnie nie jest duża", a ochotnicy pochodzą głównie z Republiki Serbskiej (RS) - większościowo serbskiej jednostki administracyjnej kraju.



07:50

Premier Kanady Justin Trudeau oskarżył w sobotę prezydenta Rosji Władimira Putina o zlecanie zabójstw przeciwników politycznych. Trudeau przebywał tego dnia z wizytą w Kijowie, w dniu drugiej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę.

To, co stało się z Aleksiejem Nawalnym dowodzi, że choć Putin twierdzi, że jest silny, jest właściwie tchórzem - powiedział Trudeau odpowiadając na pytania dziennikarzy o śmierć Nawalnego, do której doszło w kolonii karnej, 16 lutego br.

Dokonywanie egzekucji swoich przeciwników politycznych, represjonowanie dysydentów z użyciem policji i armii, likwidowanie opozycji - to cechy słabeusza, a nie kogoś, kto jest pewny swojej własnej pozycji - powiedział Trudeau, którego cytowały kanadyjskie media.

07:46

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Indii Randhir Jaiswal oświadczył w piątek, że resortowi wiadomo o indyjskich obywatelach, którzy podpisali kontrakt na wykonywanie zadań "pomocniczych" w rosyjskiej armii. Jak podkreślił, MSZ prowadzi rozmowy z urzędnikami z Rosji na temat wcześniejszego zwolnienia Indusów ze służby.

07:30

W ciągu ostatniej doby w Ukrainie doszło do 84 starć Ukraińców z Rosjanami. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskami i dronami. Siły obronne zniszczyły dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P i sześć dronów typu Shahed-131/136.