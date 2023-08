Ambasada Rosji w Szwecji potwierdziła, że w nocy 15 sierpnia wojska Federacji uderzyły w szwedzką fabrykę w Łucku. Moskwa utrzymuje, że zniszczono w ten sposób jedno z kluczowych przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego "reżimu kijowskiego".

Zniszczona fabryka SKF w Łucku / Twitter.com / @nexta_tv /

Trzy osoby zginęły we wczorajszym ataku rosyjskim na zakłady SKF produkujące łożyska. We wtorek przedsiębiorstwo poinformowało, że należąca do niego fabryka w Łucku na zachodzie Ukrainy została trafiona pociskiem.

"Z wielkim smutkiem potwierdzamy, że trzech naszych kolegów zostało zabitych" - przekazał rzecznik SKF Carl Bjernstam.

Dziś do ataku przyznała się strona rosyjska. Oświadczenie na Twitterze wydała Ambasada Rosji w Szwecji.

"W szwedzkich mediach pojawiły się doniesienia o rosyjskim ostrzale fabryki SKF w Łucku. Oczywiście dziennikarze od razu oskarżyli nasz kraj o atak rakietowy na cele cywilne, za które uważają filię szwedzkiego producenta łożysk" - napisała ambasada.