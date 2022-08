Rosja jeszcze w tym tygodniu może ogłosić pierwsze referenda w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów Ukrainy - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, powołując się na posiadane przez USA informacje. Jak dodał, władze Rosji wydały w tej sprawie polecenie marionetkowym administracjom w obwodach charkowskim, chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim.

Ćwiczenia strzeleckie oddziałów ukraińskiej Obrony Terytorialnej w Kijowie / Vladyslav Karpovych / PAP

Mamy informacje, że Rosja i jej przywódcy poinstruowali oficjeli, by zaczęli przygotowania do organizacji fikcyjnych referendów, również w obwodzie charkowkim - powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej.

Te referenda mogą zacząć się w ciągu dni lub tygodni. W rzeczy samej, możemy spodziewać się rosyjskiego ogłoszenia jednego lub kilku przed końcem obecnego tygodnia - dodał.

Rosjanie są świadomi wrogości mieszkańców