Rosja próbuje sprowadzać z Turcji wyposażenie wojskowe - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Na Ukrainie zginął kolejny Amerykanin walczący przeciwko siłom okupacyjnym Rosji - poinformowała telewizja NBC. Wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Waśkow powiedział, że "Rosja spowalnia funkcjonowanie inicjatywy zbożowej". Do Ukrainy sprowadzono ciała kolejnych 38 żołnierzy poległych podczas wojny z Rosją. Łącznie udało się do tej pory odzyskać szczątki 663 osób służących w siłach zbrojnych. W rosyjskich transportach, które są określane jako dostawy pomocy humanitarnej dla mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, najeźdźcy przewożą setki ton amunicji. Najnowsze informacje związane z 258. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 08.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński żołnierz walczący w obwodzie chersońskim / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Ta relacja nie jest już aktualizowana. Najważniejsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie znajdziesz w naszym raporcie.

23:21

Rosyjski samolot wojskowy zawiózł w sierpniu do Iranu 140 mln euro w gotówce i trzy sztuki broni przekazywanej Ukrainie przez Wielką Brytanię i USA w zamian za śmiercionośne drony irańskiej produkcji - podała we wtorek wieczorem stacja Sky News, powołując się na źródło.

21:53

Amerykański aktor Sean Penn po raz trzeci od początku rosyjskiej inwazji odwiedził Ukrainę. Podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim we wtorek przekazał mu swoja statuetkę Oscara "jako symbol wiary w zwycięstwo". Nagroda ma pozostać na Ukrainie do czasu wygrania przez nią wojny.

20:54

Kierunek doniecki i obwód doniecki pozostają epicentrum działań militarnych z największą intensywnością walk; wojska ukraińskie codziennie odpierają tam dziesiątki ataków - poinformowała we wtorek wiceminister obrony Hanna Malar.

20:21

Rosjanie kontynuują grabieże na okupowanych terenach obwodu chersońskiego i niszczą infrastrukturę cywilną - powiadamia we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska przeciwnika demontują i wywożą nawet wieże łączności komórkowej.

"7 listopada po drodze na zaporze Kachowskiej Elektrowni Wodnej poruszała się kolumna samochodów ciężarowych ze sprzętem AGD i materiałami budowlanymi. Demontowane i wywożone są urządzenia, wieże łączności komórkowej operatorów ukraińskich" - przekazał sztab.

19:39

Rosja przez swoją agresję na Ukrainę wywołała kryzys energetyczny, który zmusił wiele krajów do powrotu do węgla. Efektywna polityka klimatyczna nie jest możliwa bez pokoju - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zdalnego wystąpienia na szczycie COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie.

19:24

Najtrudniejsza sytuacja z elektrycznością panuje obecnie w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodzie charkowskim - powiedział we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal, odnosząc się do skutków rosyjskich ostrzałów infrastruktury krytycznej.

Służby energetyczne pracują nad tym, by grafiki przerw w dostawach prądu były bardziej przewidywalne dla ludzi i dla biznesu - dodał Szmyhal, cytowany przez agencję Ukrinform.

19:03

Szwecja wypełni swoje zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa, które podjęła wobec Turcji w zamian za jej zgodę na przystąpienie Sztokholmu do NATO - zapowiedział we wtorek szwedzki premier Ulf Kristersson po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Ankarze.

Chcemy zobaczyć więcej postępów - oświadczył z kolei Erdogan.

19:00

18:57

Po śmierci pierwszego tajwańskiego żołnierza walczącego na Ukrainie przeciwko rosyjskim najeźdźcom stało się jasne, że Kijów ma dylemat w sprawie podejścia do Chin: nie chce ich drażnić, by nie przekazały Rosji materialnego wsparcia - twierdzi portal Politico.

Ukraińscy urzędnicy oddawali hołd bohaterstwu 25-letniego Jonathana Tsenga, który zginął w ubiegłym tygodniu w obwodzie ługańskim. To pierwszy żołnierz z Azji Wschodniej, o którym wiadomo, że poległ w walce przeciwko wojskom Władimira Putina - podkreśla autor artykułu, korespondent Politico ds. europejsko-chińskich Stuart Lau.

18:53

18:33

W Rosji wydano nowe instrukcje dla dziennikarzy relacjonujących wojnę "w celu zminimalizowania negatywnych nastrojów wśród zmobilizowanych" - informuje we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według HUR, w zaleceniach dotyczących relacjonowania "specjalnej operacji wojskowej", jak w Rosji nazywana jest wojna z Ukrainą, napisano, by "nie rozdzielać terminologicznie zmobilizowanych i wojskowych", a tych pierwszych nie określać lekceważąco "mobikami".

Ukraińskie wojska należy nazywać "bojownikami, nacjonalistami lub formacjami zbrojnymi, a obcokrajowców - najemnikami" i nie używać określenia Siły Zbrojne Ukrainy. Władze w Kijowie to "kijowski reżim", a kierują nim "zachodni kuratorzy".

W instrukcji zaleca się również, by o tych, którzy wyjechali z Rosji po ogłoszeniu mobilizacji, pisać używając ironicznych określeń - relokanci, uciekacze, przeczekiwacze, a także, by unikać sformułowań, że ludzie ci opuścili Rosję nie z własnej woli lub że ich prawa obywatelskie zostały ograniczone.

18:25

W Rosji w ramach ogłoszonej przez Putina mobilizacji dochodzi do coraz bardziej kuriozalnych przypadków - wezwania do wojska otrzymują osoby, które zaginęły na wojnie oraz przeciwnicy lokalnych polityków - donoszą niezależne media rosyjskie.

18:06

Ukraina ogłosiła częściową mobilizację i zamierza powołać 300 tys. komarów w ramach projektu Moskity przeciwko Moskalom - zażartował w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, nawiązując do rosyjskich tez na temat "opatentowanych w USA dronów, rozpylających na żołnierzy przeciwnika zarażone komary".

"Na Ukrainie ogłoszono częściową mobilizację, w ramach której ma być powołanych około 300 tys. komarów. Projekt ma roboczą nazwę Moskity przeciwko Moskalom" - napisał na Twitterze Reznikow.

Do tweetu załączony został fragment wypowiedzi rosyjskiego ambasadora przy ONZ Wasilija Niebienzji, który oświadczył na forum Rady Bezpieczeństwa pod koniec października, że "USA opatentowały drony, które rozpylają zarażone wirusami komary" na żołnierzy przeciwnika, zarażając ich i czyniąc niezdolnymi do "wypełniania zadań".

Rosyjski dyplomata twierdził również, że rosyjscy żołnierze widzieli na Ukrainie trzy drony, wyposażone w 30-litrowe kontenery, które "mogą być wykorzystane do rozpylania substancji aktywnych biologicznie".

17:25

Rosja próbuje sprowadzać z Turcji wyposażenie wojskowe, w tym tzw. towary podwójnego przeznaczenia i odzież dla żołnierzy; Kreml wykorzystuje w tym celu usługi pośredników i transakcje przy użyciu kryptowalut, starając się obejść sankcje i ukryć prawdziwy cel zakupów - ostrzegł we wtorek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Rosyjski kompleks zbrojeniowy nie radzi sobie z logistyką wojskową podczas inwazji na Ukrainę, dlatego władze w Moskwie są zmuszone do poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Na podstawie analizy transakcji internetowych, dokonywanych przez podmioty powiązane z Rosją, można wysnuć wniosek, że tamtejsze dowództwo interesuje się tureckimi dronami, czipami komputerowymi, kamizelkami kuloodpornymi, hełmami, noktowizorami, a także m.in. odzieżą zimową, bielizną i śpiworami dla żołnierzy - czytamy na łamach serwisu.

16:04

Na jednym z rosyjskich czołgów, zniszczonych w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, odkryto skradzione włazy studzienek kanalizacyjnych, które miały dodatkowo chronić załogę pojazdu - poinformowało we wtorek na Facebooku ukraińskie dowództwo wojsk powietrznodesantowych.

15:02

Nadzieje świata Zachodu na wywołania w Rosji przewrotu i zakończenie tym samym wojny na Ukrainie są płonne - uważa rosyjski dysydent Jurij Fielsztinski, który w opublikowanym we wtorek wywiadzie w “La Razon" mówił o konieczności walki Zachodu z kremlowskim reżimem.

14:46

Na Ukrainie zginął kolejny Amerykanin walczący przeciwko siłom okupacyjnym Rosji - poinformowała telewizja NBC.

Walczący w Legionie Cudzoziemskim Timothy Griffin pochodził z Nowego Jorku, zginął walcząc na wschodzie Ukrainy - podano.

14:12

Wraz z naszymi partnerami musimy zachować niezachwianą jedność i wytrwać w niej aż do dnia, w którym usłyszymy, że wojna Ukrainy z Rosją zakończyła się i nastał pokój - zaapelował ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, uhonorowany w poniedziałek Medalem Wolności, przyznawanym przez Narodowe Centrum Konstytucji w Filadelfii w USA.

Do nagrody przyznanej Zełenskiemu odniósł się prezydent USA Joe Biden. Ukraiński przywódca "w nieustraszony sposób przewodzi swojemu krajowi, broni suwerenności Ukrainy i walczy o utrzymanie podstawowych wartości, które łączą nas wszystkich" - podkreślił Biden w liście, odczytanym przez prezesa Narodowego Centrum Konstytucji Jeffrey'a Rosena.

Zełenski to "Winston Churchill naszych czasów" - dodał były amerykański prezydent George Bush.

14:03

Rosja spowalnia funkcjonowanie inicjatywy zbożowej - powiedział wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Waśkow, cytowany we wtorek przez portal Liga.net.

Jak dodał, z uwagi na działania rosyjskich inspektorów znacząco spadła liczba przepuszczanych w ciągu dnia statków.

13:26

Na tle wojny na Ukrainie na rosyjskim rynku odradzają się sowieckie marki - pisze we wtorek niezależna Nowaja Gazieta.Jewropa. Ogłoszono m.in. wznowienie produkcji lodówek Mir i samochodów marki Moskwicz.

13:24

Władze Kremla zażądały od organów ścigania Mołdawii odszukania i ukarania osób, które zdewastowały dwa rosyjskie pomniki w tym kraju - podały we wtorek mołdawskie media, powołując się na komunikat ambasady Rosji w Kiszyniowie. Oba monumenty zostały pomalowane farbą, pojawiły się na nich m.in. swastyki.

13:10

W mieście Dniepr we wschodniej części Ukrainy oddano do użytku mobilne żelbetonowe schrony przeciwbombowe, przeznaczone dla pasażerów komunikacji miejskiej. Podobne konstrukcje mają powstać także w Odessie - poinformowała we wtorek rosyjskojęzyczna sekcja BBC.

12:54

Podczas walk w Jasynuwacie w obwodzie donieckim zapaliła się podstacja dostarczająca energię elektryczną do miasta.

12:52

Wobec podejrzenia "wyprania kilku milionów euro" przez oligarchę Aliszera Usmanowa, funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) sprawdzają filie szwajcarskiego banku UBS we Frankfurcie i Monachium w poszukiwaniu śladów przestępstwa. Wcześniej, w wyniku nałożonych sankcji, zarekwirowano należące do Usmanowa luksusowe wille oraz jacht - informuje we wtorek portal dziennika "Spiegel".

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie, Usmanow znalazł się na liście sankcji Unii Europejskiej i przebywa poza Rosją, prawdopodobnie w Uzbekistanie. Obecnie niemieccy śledczy sprawdzają m.in. podejrzane transakcje na jego kontach przeprowadzane w latach 2018-2020 o wartości ponad 2 mln euro.

12:39

Putin prawdopodobnie weźmie udział w szczycie G20 za pomocą wideołącza - przekazał prezydent Indonezji Joko Widodo, donosi Reuters. Spotkanie G20 ma się rozpocząć 15 listopada na indonezyjskiej wyspie Bali.

12:35

Watykan jest gotów pełnić rolę mediatora w przypadku negocjacji między Ukrainą a Rosją i oferuje swoje terytorium jako neutralne miejsce do ich przeprowadzenia - informuje La Stampa.

12:29

Niektóre podzespoły irańskich dronów przekazanych do Rosji, m.in. śmigła, powstały już po rozpoczęciu przez Kreml wojny z Ukrainą. Stoi to w sprzeczności z wyjaśnieniami Teheranu, że bezzałogowce dostarczono jakoby przed inwazją Rosji na sąsiedni kraj - oznajmił ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Mohajer-6 składa się z części zamiennych pochodzących z różnych państw. Większość podzespołów jest produkcji amerykańskiej, a ponadto dron posiada silnik z Austrii i kamerę z Japonii. W maszynie nie wykryto żadnych elementów wyprodukowanych w Rosji. Bomba lotnicza powstała w Iranie - czytamy w komunikacie HUR.

12:16

W konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę czasowa realizacja celów klimatycznych jest zagrożona. Musimy wywierać presję na Rosję i uniezależniać się od rosyjskich paliw kopalnych - powiedział na szczycie COP27 w Egipcie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił też, że transformacja musi służyć bezpieczeństwu energetycznemu.

12:13

Władze Korei Północnej oświadczyły, że nigdy nie eksportowały broni ani amunicji do Rosji i nie mają takich planów. Zarzuty ze strony Waszyngtonu w tej sprawie określiły jako bezpodstawne plotki, mające zaszkodzić reputacji kraju.

"Oceniamy takie kroki USA jako część wrogich prób zszargania wizerunku KRLD na arenie międzynarodowej poprzez przywoływanie nielegalnych ‘rezolucji o sankcjach’ Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko KRLD" - oświadczył w komunikacie wicedyrektor wydziału spraw zagranicznych w północnokoreańskim ministerstwie obrony.

12:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie liderów grupy G20, który odbędzie się w przyszłym tygodniu na indonezyjskiej wyspie Bali - poinformował rzecznik szefa państwa Serhij Nykyforow, cytowany we wtorek przez Suspilne.



Rzecznik podkreślił, że najprawdopodobniej prezydent będzie uczestniczył w spotkaniu w formacie online. "W jakimś formacie, oczywiście, Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie G20. Więcej nie mogę powiedzieć" - przekazał Nykyforow.

11:46

Fabryki w Korei Północnej szyją mundury dla rosyjskiego wojska walczącego w Ukrainie, co jest pogwałceniem restrykcji eksportowych nałożonych na Pjongjang przez ONZ - podało Radio Wolna Azja (RFA), powołując się na źródła wewnątrz Korei Płn.



Według amerykańskiej rozgłośni co najmniej trzy fabryki w stolicy i kolejne w innych częściach Korei Płn. kraju szyją zimowe mundury, bieliznę i obuwie dla rosyjskich żołnierzy z materiałów przywiezionych z Rosji. W ten sposób zdobywają dla władz w Pjongjangu zagraniczne waluty.



11:39

Ostatnie rosyjskie sankcje nałożone na zachodnie firmy zbrojeniowe to wyraz desperacji rosyjskiej polityki zagranicznej i symboliczny gest bez większego znaczenia faktycznego - ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Zauważył, że współpracę tych firm z Rosją wykluczyły już sankcje unijne.



Jego zdaniem, działania Rosji mają charakter symbolicznej retorsji. "Zakładam, że ta współpraca od dawna już nie funkcjonuje, od momentu agresji Rosji na Ukrainie. Odbieram to w kategoriach pewnego gestu i symboliki bez większego znaczenia faktycznego" - dodał Mularczyk.

11:36

Rosja nałożyła sankcje na ponad 70 firm z państw NATO. Na liście znalazło się 12 podmiotów z Polski. Rosyjski rząd zakazał transakcji w dziedzinie współpracy wojskowo-technicznej.

11:12

Do Ukrainy sprowadzono ciała kolejnych 38 żołnierzy poległych podczas wojny z Rosją. Łącznie udało się do tej pory odzyskać szczątki 663 osób służących w siłach zbrojnych - poinformowało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.

Sprowadzenie ciał poległych żołnierzy koordynował ukraiński rzecznik do spraw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Ołeh Kotenko oraz przedstawiciele kilku struktur siłowych Ukrainy - powiadomił resort na swojej stronie internetowej.

Według informacji ministerstwa proces odzyskiwania ciał odbywa się zgodnie z normami Konwencji Genewskiej. Nie podano, gdzie i w jakich okolicznościach zginęli żołnierze, których ciała zostały sprowadzone.

11:05

Rosyjska armia będzie imitować epicką bitwę w obwodzie chersońskim, podczas gdy rosyjskie dowództwo wie, że nie jest w stanie utrzymać prawego brzegu tego regionu - uważa ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Kowałenko, cytowany we wtorek przez Unian.



Na prawym brzegu pozostaje rosyjska artyleria, ale wojsko już zaczyna ją przemieszczać na lewy brzeg. Bez wsparcia artylerii niemożliwa jest ani ofensywa, ani obrona - wskazał Kowałenko. Armia rosyjska redukuje też systemy łączności, co pogarsza dowodzenie siłami na wysuniętych pozycjach.



Według niego rosyjskie siły będą stawiać opór ukraińskiej armii na prawym brzegu, "ale w formie hamowania, a nie pełnego blokowania kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy, by pokazać, że okupanci pozostawili prawy brzeg nie bez walki, tylko że była tam jakaś epicka bitwa".

10:45

W rosyjskich transportach, które są określane jako dostawy pomocy humanitarnej dla mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, najeźdźcy przewożą setki ton amunicji i innego wyposażenia dla swoich wojsk- zaalarmował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.



W sobotę do zajętego przez wojska agresora Lisiczańska w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, dostarczono rzekomo 60 ton pomocy z Tatarstanu. W rzeczywistości było to zimowe umundurowanie przeznaczone dla jednostek wroga operujących pod Bachmutem. Tego samego dnia do Ługańska zwieziono 110 ton żywności. Trafiła ona jednak nie do cywilów, lecz do rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego - oznajmiono w komunikacie władz w Kijowie.

10:32

Wydany przez Turcję zakaz wkraczania w przestrzeń powietrzną tego kraju przez rosyjskie samoloty skradzione firmom leasingowym i zarejestrowane podwójnie sprawił, że wydłużyła się długość lotów, np. z Rosji do Egiptu o około pół godziny - podała we wtorek agencja UNIAN.



Rosyjskie ministerstwo transportu zapowiedziało rozmowy ze stroną turecką dotyczące zakazu, który wszedł w życie 1 listopada. Resort określił decyzję Ankary jako "dyskryminację".

10:11

Zmobilizowani są rzucani przez armię rosyjską na rzeź w obwodzie ługańskim - podkreślił gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Zaznaczył, że ciała poległych nie są zabierane, a kolejni rosyjscy wojskowi dosłownie idą po trupach.

09:51

Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy. Ponadto na terenach wyzwolonych spod okupacji znaleziono ciała kolejnych czterech cywilów - poinformował we wtorek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

W poniedziałek mieszkańcy Donbasu ponieśli śmierć w Bachmucie i Krasnohoriwce. Szczątki osób zabitych w poprzednich tygodniach i miesiącach odkryto w miejscowości Jampil na północy obwodu donieckiego.

09:36

Rosja zaczęła budować szereg struktur obronnych na okupowanych terenach Ukrainy, ale głęboko za obecną linią frontu, aby w razie jej przełamania przez wojska ukraińskie zatrzymać ich postępy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Dodano, że Rosja fortyfikuje swoje linie na całym obszarze okupacji. Jak oceniono, działania te sugerują, że Rosja podejmuje znaczące wysiłki w celu przygotowania głębokiej obrony za obecną linią frontu, prawdopodobnie po to, aby uniemożliwić szybkie postępy ukraińskich wojsk w przypadku jej przełamania.

09:29

Rosyjscy okupanci zniszczyli mural "Milan" w Mariupolu. Była ilustracją tragicznej historii dziewczyny rannej podczas rosyjskiego ostrzału Mariupola w 2015 roku. Jej matka zginęła, zakrywając córkę własnym ciałem.

08:53

Bachmut w obwodzie donieckim.

08:31

08:11

Prigożyn dąży do wzmocnienia swojego niezależnego zaplecza politycznego, zaś niedawne otwarcie centrum biznesowego tzw. grupy Wagnera w Petersburgu może świadczyć o tym, że chce zinfiltrować lokalne środowisko biznesowe. Kadyrow stara się rozwijać sieć swoich biznesów na zajętych ukraińskich terytoriach.



Jak zaznaczają analitycy, rosyjscy dziennikarze często pytają Prigożyna, związanego z najemniczą firmą grupa Wagnera, o jego ambicje dotyczące władzy. Sam Prigożyn wielokrotnie temu zaprzeczał, jednak padające pytania już świadczą o tym, że stworzył w opinii publicznej wizję, że może objąć stanowisko dające władzę.



Sam fakt trwających dyskusji na ten temat przeczy pozycjonowaniu się latami przez Putina w charakterze jedynego możliwego lidera Rosji - zaznaczają eksperci.



07:50

Rosyjski biznesmen Jewgienij Prigożyn i przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow pozostają niezależnymi postaciami w Rosji, ponieważ prezydent Władimir Putin jest zależny od podległych im sił walczących na Ukrainie - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Członkowie opowiadającej się za wojną frakcji "siłowików" powiększają swoje wpływy, by wzmacniać własne interesy w Rosji i na okupowanych terenach Ukrainy, a nie tylko, by zwyciężyć w wojnie - pisze ISW.

07:33

Liczymy na otrzymanie 6 mld euro z unijnego pakietu wsparcia makrofinansowego do końca roku - mówi w rozmowie z PAP ambasador Ukrainy przy UE Wsewołod Czencow. Chodzi o już uzgodnioną kwotę 3 mld euro, a także o 3 mld euro, które są nadal zablokowane i w których sprawie trwają rozmowy.



W maju Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia dla Ukrainy opiewający na 9 mld euro. Pierwszy miliard został wypłacony Ukrainie na początku sierpnia. We wrześniu, po wielu tygodniach trudnych negocjacji, kraje UE porozumiały się w sprawie wypłaty kolejnych 5 mld euro. Z tej kwoty Ukrainie wciąż nie przekazano jednak 3 mld euro. Do wypłaty pozostało 3 mld euro i w sprawie tych środków nadal toczą się w Brukseli negocjacje.

07:27

Dziś rano Rosjanie zaatakowali pociskami S-300 jedną z wsi obwodu zaporoskiego - informuje szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Starukh.

07:16

Komisja Europejska wskazuje, że w budżecie UE na lata 2021-2027 nie ma wystarczających środków, by odpowiedzieć na potrzeby wynikające z wojny w Ukrainie, m.in. na wsparcie finansowe dla Kijowa. "Musimy pomóc Ukrainie. To racja stanu UE" - uważa europoseł Bogdan Rzońca (PiS). "Nawołujemy więc do pilnej rewizji tego budżetu" - mówi europoseł Jan Olbrycht (PO).



O tym, jak i gdzie znaleźć dodatkowe środki unijne dla Ukrainy i dla państw członkowskich w reakcji na rosyjską agresję, we wtorek w Brukseli będą rozmawiali unijni ministrowie ds. finansów i gospodarki.

06:58

Ukraiński sztab pisze, że w okupowanym mieście Enerhodar w obwodzie zaporoskim rosyjskie siły wzmacniają działania kontrwywiadowcze: zbierają dane osobowe mieszkańców, sprawdzają telefony, przychodzą do domów, nielegalnie zatrzymują obywateli Ukrainy.

W okolicy miejscowości Nowosofijiwka w obwodzie chersońskim okupacyjne wojsko zostało wzmocnione przez siły z Czeczenii, które przyłączyły się do okradania mieszkańców i ich domów - dodaje sztab.

06:44

Minionej doby ukraińska armia strąciła rosyjski samolot szturmowy Su-25 i pięć bezzałogowców, a lotnictwo przeprowadziło 24 ataki na pozycje przeciwnika - podaje we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniego dnia rosyjskie wojsko przeprowadziło dziewięć uderzeń rakietowych i 37 lotniczych oraz ponad 100 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w porannym komunikacie.

Ukraińskie siły odparły ataki przeciwnika w okolicy 10 miejscowości w Donbasie.

06:31

Droga wjazdowa do Mariupola.

06:06

"Jeśli ktoś podchodzi poważnie do spraw klimatu musi również podejść poważnie do konieczności natychmiastowego powstrzymania rosyjskiej agresji, przywrócenia naszej integralność terytorialnej i zmuszenia Rosję do prawdziwych rokowań pokojowych" - powiedział ukraiński prezydent.



Reuter przypomina, że jeden z doradców Zełenskiego powiedział wcześniej, że Ukraina jest gotowa do rozmów z przywódcą Rosji, ale nie z Władimirem Putinem.



Według dziennika "Washington Post", administracja prezydenta Bidena zachęca Ukrainę do zasygnalizowania, że jest otwarta na ewentualne rozmowy.

05:31

Konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych" - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Rosja wywiera "destabilizujący wpływ" na cały szereg problemów, w tym na przeciwdziałanie zmianom klimatu.



Zełenski podkreślił, że wpływ ten jest szczególnie szkodliwy obecnie kiedy świat stoi w obliczu wojny, kryzysu energetycznego i żywnościowego oraz - jak powiedział - "niszczenia normalnych stosunków międzynarodowych".



Sprawa zmian klimatu została "szczególnie poszkodowana", ale pod żadnym pozorem nie należy jej zaniedbywać - zauważył Zełenski.

05:22

"Przyznanie się rosyjskiego oligarchy Jewgienija Prigożyna do ingerencji w amerykańskie wybory nie jest niczym nowym lub zaskakującym" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Skomentowała w ten sposób wpis "kucharza Putina" o tym, że mieszał się w wybory w USA i nadal będzie to robić.

05:15

Pojawiają się doniesienia o nocnych eksplozjach w Zaporożu.

05:12

Wołodymyr Zełenski w swoim cowieczornym przemówieniu przedstawił pięć warunków, które musi spełnić Rosja, żeby doszło do negocjacji pokojowych. 1) Przywrócenie integralności terytorialnej; 2) Poszanowanie Karty ONZ; 3) Odszkodowanie za wszelkie zniszczenia; 4) Ukaranie wszystkich zbrodniarzy wojennych; 5) Gwarancje, że inwazja Rosji się nie powtórzy.

05:01

Ukraina otrzymała nowe systemy obrony przeciwlotniczej, które znacznie poprawiły skuteczność obrony przed atakami z powietrza - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.



Dodał, że ochrona ukraińskiego nieba nie jest jeszcze stuprocentowa, "ale stopniowo zmierzamy do tego celu".



Poinformował też, że w poniedziałek okupanci rosyjscy atakowali ponad 50 miast i miejscowości ukraińskich w Donbasie, Zaporożu, obwodzie chersońskim i dniepropietrowskim używając rakiet, samolotów i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MRLS).