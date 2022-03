System rejestracji uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL ruszy w środę 16 marca – zapowiedział Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA. Także od 16 marca każdy, kto przyjął u siebie w domu ukraińskich uchodźców, będzie mógł złożyć wniosek o refinansowanie kosztów.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji RP Paweł Szefernaker / Paweł Supernak / PAP

Rejestracja uchodźców, którzy chcą uzyskać PESEL, zostać w Polsce i rozpocząć pracę zacznie się 16 marca. Apelujemy, żeby nie wszyscy udali się pierwszego dnia do urzędu - mówił wiceminister Szefernaker. Jak zapewnił, wszyscy otrzymają pełne wsparcie już od przekroczenia granicy.

Szefernaker zwrócił tez uwagę, że w związku z tym, "że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie ważne dla funkcjonowania całej administracji państwowej, publicznej, przedstawiciele także pracownicy urzędów administracji centralnej wesprą samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji".

Jestem po rozmowach z panem prezydentem Warszawy, z prezydentem Krakowa. Myślę, że w Warszawie to przynajmniej 100 pracowników administracji centralnej wesprze od środy pracowników samorządów w tych czynnościach (...) Jeżeli chodzi o Kraków to będzie przynajmniej 30 pracowników - dodał wiceszef MSWiA.

Refinansowanie będzie wypłacane wstecz

Od 16 marca wnioski na refinansowanie kosztów będą mogli również składać Polacy, którzy pod swoim dachem goszczą Ukraińców - mówił Szefernaker. Takie wnioski będzie trzeba złożyć w urzędzie gminy. Od poniedziałku dostępny będzie odpowiedni wzór wniosku.

Bez względu na to, kiedy polska rodzina złoży wniosek, otrzyma środki wstecz od dnia, w którym przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach - zapewnił.

Jeżeli ktoś złoży wniosek i dostanie finansowanie (...), a dalej będzie pomagał, to będzie potrzebny kolejny wniosek - powiedział.

Zapowiedział, że pieniądze na refinansowanie pobytu uchodźców nie będą wypłacane na kolejne dni ich pobytu. Nie możemy z góry zakładać, że to będą dwa, trzy tygodnie czy dwa miesiące, tak jak zakłada ustawa, ponieważ mogą być różne, powiedzmy sobie, nieprawidłowości wynikające z tego, że zapłacimy komuś z góry jako państwo, a później ktoś się nie wywiąże z tego zobowiązania. W związku z tym środki będą płacone wstecz - podkreślił.

Zaapelował, żeby składać wnioski, o ile to możliwe, jak najpóźniej i aby pierwszego dnia nie ruszyć gremialnie do urzędów, bo może to spowodować kolejki przy składaniu wniosków.

Specjalnie pociągi na Zachód, także loty humanitarne dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy

W sobotę i w niedzielę kursują pociągi specjalne do Niemiec i do Czech - ogłosił Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, "jest to środek lokomocji oczekiwany przez obywateli Ukrainy, którzy chcą dostać się na Zachód".



W ramach rozkładu PKP dziś dziewięć pociągów specjalnych, jutro również dziewięć pociągów specjalnych. W tym samym czasie każdego dnia jest osiem pociągów rejsowych, co daje dziennie 17 pociągów do Niemiec, łącząc specjalne i rejsowe z całego kraju i 12 do Czech - dwa specjalne do Czech i 10 rejsowych - powiedział.

Cały czas organizujemy z placówkami dyplomatycznymi różnych państw loty humanitarne dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy. Mówię o obywatelach państw azjatyckich, afrykańskich, żeby mogli dotrzeć do swojej ojczyzny - mówił wiceszef MSWiA.



Jak podkreślił Szefernaker, trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych fal uchodźców z Ukrainy. Odbyły się spotkania we wszystkich województwach - wojewodów z burmistrzami, prezydentami, starostami. Przygotowujemy miejsca grupowego zakwaterowania - sale gimnastyczne, hale sportowe, miejsca, gdzie się odbywają targi - tak żeby te miejsca (...) wyposażyć na wypadek kolejnych fal - powiedział.