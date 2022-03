Wojska rosyjskie na Ukrainie kontynuowały w ciągu ostatniej doby przegrupowanie w celu wznowienia działań ofensywnych - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Zdjęcie udostępnione przez sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy / Facebook

Wojska rosyjskie pracują nad odbudowaniem zdolności bojowych, uzupełnieniem amunicji i paliwa w celu zapewnienia gotowości do działań ofensywnych - ocenia ukraiński sztab.

Jednocześnie Rosjanie w niektórych kierunkach próbują szturmu i ostrzeliwują oddziały ukraińskie. W szczególności, siły broniące Kijowa odpierają ataki rosyjskie i - jak zapewnił sztab - utrzymują dotychczasowe odcinki.



"Na tymczasowo zajętych terytoriach Ukrainy okupanci nadal terroryzują ludność miejscową. Prowadzą przymusową wywózkę ludzi na terytorium Federacji Rosyjskiej. W celu zastraszenia ludności miejscowej rosyjscy agresorzy prowadzą chaotyczny ostrzał obszarów mieszkalnych, konfiskują samochody i rzeczy osobiste" - głosi komunikat sztabu.



Sztab generalny oświadczył też, że w Ługańsku na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie zorganizowały szpital wojskowy, który jest "całkowicie zapełniony" żołnierzami. Część szpitala używana jest do przechowywania ciał zabitych, bowiem "miejscowe kostnice są przepełnione".

Doradca Zełenskiego: Spadła intensywność ataków lotniczych

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział w piątek, że w ciągu minionej doby spadła intensywność rosyjskich ataków lotniczych.



Przeciwnik próbował przeprowadzać ataki lotnicze i rakietowe na terytorium Ukrainy. Jednak ich intensywność jest o wiele mniejsza niż w poprzednich dniach. W ciągu doby praktycznie unikał on stosowania lotnictwa załogowego i przeszedł do stosowania aparatów bezzałogowych do prowadzenia zwiadu - powiedział Arestowycz.



Zapewnił, że wojsko ukraińskie przeciwdziała lotom dronów i w ciągu minionej doby zniszczyło kilka tych aparatów.



Arestowycz poinformował także, że w ciągu minionej doby charakter działań wojsk rosyjskich, jak i armii ukraińskiej nie zmienił się istotnie. Obie strony prowadzą pewne działania taktyczne, których celem jest poprawa własnych pozycji, przy czym strona ukraińska ma przewagę w tych działaniach.



Doradca Zełenskiego powiedział, że bohaterską obronę prowadzą Mariupol i Czernihów, a w Sławutyczu Obrona Terytorialna odparła podjętą przez Rosjan pierwszą próbę szturmu na miasto.

Pentagon: Priorytetem Rosji odcięcie Donbasu

Rosja skupia swoje wysiłki na wschodzie Ukrainy, starając się odciąć siły ukraińskie w Donbasie, by wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną - powiedział w piątek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.



Według oficjela, decyzja o skupieniu się na Donbasie - zasugerowana w piątek oficjalnie przez rosyjski MON - została podjęta "stosunkowo niedawno". Dodał, że priorytetem Rosji wydaje się odcięcie Donbasu od reszty kraju i zdobywanie terytorium, by wzmocnić pozycję w negocjacjach.



Zaznaczył jednak, że Rosji nie przychodzi to łatwo, choć przyznał, że Rosja poczyniła pewne postępy pod Iziumem w obwodzie charkowskim. Dodał, że w Mariupolu trwają "zajadłe, zajadłe walki", a Rosja kontynuuje ciężki ostrzał miast.



Gorzej dla Rosji sytuacja prezentuje się na południu, gdzie ukraińska kontrofensywa sprawiła, że zdaniem Pentagonu Rosjanie stracili całkowitą kontrolę nad Chersoniem, a o miasto toczą się walki.

Ukraińcy przejęli też inicjatywę pod Kijowem, gdzie według oceny USA wojska najeźdźcze zaprzestały ofensywy i skupiają się na obronie pozycji przed ukraińskim kontratakiem.



Siły Rosji nie poczyniły też żadnych postępów w izolacji Charkowa i pod Czernihowem - dodał urzędnik.



Według Pentagonu w ciągu 30 dni wojny rosyjska armia wystrzeliła ponad 1250 rakiet różnego rodzaju. Oficjel potwierdził, że w przypadku pewnej liczby rakiet zauważono ich usterki - widoczne przy starcie lub po chybionych uderzeniach - choć nie podał skali tego zjawiska. Wcześniej Reuters informował, że w przypadku uderzeń niektórych typów rakiet proporcja nieudanych uderzeń sięgała 60 proc.



Myślimy, że oni doświadczają awarii w przypadku niektórych swoich rakiet, zwłaszcza pocisków manewrujących - powiedział przedstawiciel resortu. Dodał, że rosyjski arsenał pocisków wystrzeliwanych z powietrza się kurczy.