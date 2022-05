Tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję - powiedział w wywiadzie dla "Wall Street Journal" prezydent RP Andrzej Duda. Zaapelował przy tym do Zachodu, by nie bał się gróźb Rosji i nie traktował jej jak partnera biznesowego.

Prezydent Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP

Nie możemy bać się gróźb Rosji. Jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek sukces w relacjach z Rosją, w sytuacji kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, możemy osiągnąć sukces tylko jeśli zastosujemy brutalną siłę, bo tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję - powiedział prezydent Andrzej Duda cytowany przez amerykański dziennik.