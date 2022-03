Już ponad 1,6 mln uchodźców przyjechało do Polski z Ukrainy od 24 lutego - poinformowała w niedzielę straż graniczna. Jak informuje, najwięcej osób odprawionych zostało wczoraj na przejściu granicznym w Medyce.

"Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 1,675 mln osób. Wczoraj tj. 12.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 79,8 tys. osób - wzrost o 5 proc. Najwięcej w #PSGMedyka 21,5 tys., #PSGDorohusk 12,8 tys., #PSGHrebenne 11,1 tys." - czytamy na Twitterze Straży Granicznej.

Straż Graniczna podała również, że w niedzielę do godz. 7 przyjechało 16,8 tys. osób z Ukrainy.

Uciekło już ponad 2,597 mln osób

Niedziela jest 18. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Od 24 lutego - według danych ONZ - Ukrainę opuściło już 2,597 mln osób. Najwięcej z nich trafiło do Polski.

"Dziękujemy za przyjęcie Ukraińców do swoich. Oczywiście nie tak Ukraina wyobrażała sobie integrację z Europą..." - pisała Ołena Zełenska w facebookowym poście. Dziękuje w nim wszystkim krajom za to, co robią dla jej rodaków, który uciekają przed wojną.