Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyjęcie do NATO Finlandii i Szwecji - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podkreślał, polski rząd wspiera aspiracje obu krajów do członkostwa w Sojuszu, a także zwrócił uwagę, że przyczyniłoby się to do bezpieczeństwa w regionie.

Piotr Müller / Marcin Obara / PAP Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Müller poinformował, że Rada Ministrów podjęła decyzję o wyrażeniu zgodę na podpisaniu protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii. Polski rząd wspiera aspiracje dotyczące dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Królestwa Szwecji oraz Republiki Finlandii - zapewnił rzecznik rządu. Müller przypomniał, że we wtorek rozpoczyna się w Madrycie szczyt Sojuszu. Liczymy na to, że mogą (tam) zapaść pozytywne decyzje - podkreślał. Aby to się stało poszczególne kraje muszą wyrazić wstępne zgody. Dzisiaj taka formalna zgoda ze strony Rady Ministrów została wyrażona i przekazana w odpowiedni sposób - dodał. W przypadku, gdyby państwa NATO zgodziły się na akcesję Finlandii i Szwecji, nastąpi wyrażenie w formie ustawy i ratyfikacja zgodnie z procedurami, które są przewidziane w polskiej konstytucji - wskazywał rzecznik. Od samego początku polski rząd wspierał aspiracje Finlandii i Szwecji. Uważamy, że po agresji Rosji na teren Ukrainy rozszerzenie się Paktu Północnoatlantyckiego jest gwarancją bezpieczeństwa w naszym regionie, w szczególności w basenie Morza Bałtyckiego - te dwa kraje odgrywają niezwykle ważną rolę i byłyby większym gwarantem bezpieczeństwa w tym akwenie - powiedział Müller. Szwecja i Finlandia w maju złożyły wnioski o dołączenie do NATO w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, spotkały się jednak ze sprzeciwem Turcji, która oskarżyła je o wspieranie grup, które Turcja uznaje za organizacje terrorystyczne. Zobacz również: Dmitrij Miedwiediew straszy III wojną światową