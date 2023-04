Władimir Putin to autor masowych morderstw odwiedzający tereny okupowane, by cieszyć się dokonanymi tam zbrodniami - oznajmił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, komentując twierdzenia Kremla, iż Putin był w obwodzie chersońskim i ługańskim.

Władimir Putin z wojskowymi w obwodzie chersońskim / KREMLIN.RU/HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

W komentarzu zamieszczonym we wtorek na Twitterze Podolak oświadczył, że rok temu "świat czekał na oświadczenia Putina, na to co zrobi i powie", a teraz "jest to obojętne, nie ma już takiego aktora politycznego".

Dodał następnie: "jest natomiast 'podróż specjalna' autora masowych morderstw po okupowanych i zniszczonych terytoriach, by na koniec nacieszyć się zbrodniami (popełnionymi przez) 'swoich'".