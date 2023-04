The Absolut Company, należąca do francuskiego koncernu Pernod Ricard spółka produkująca szwedzką wódkę Absolut, po roku bojkotu wznawia eksport do Rosji. Europarlamentarzystka Karin Karlsbro nazwała tę decyzję "kpiną ze wszystkich, którzy walczą o przetrwanie Ukrainy".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock O sprawie poinformowała lokalna gazeta "Kristianstadsbladet". W przesłanym dziennikarzom oświadczeniu spółka The Absolut Company podkreśliła, że celem dostarczanych do Rosji produktów jest ochrona lokalnych pracowników oraz zapewnienie stabilności finansowej tamtejszej organizacji. Szwedzka europarlamentarzystka Karin Karlsbro w liście skierowanym do szefowej The Absolut Company Stéphanie Durroux wezwała do natychmiastowego wstrzymania eksportu do Rosji. Jest to aktywne działanie, które w praktyce wspiera rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przeciwdziała międzynarodowym sankcjom - podkreśliła Karlsbo. Polityk działanie producenta wódki nazwała "kpiną ze wszystkich, którzy obecnie walczą o przetrwanie i istnienie Ukrainy". Jak przekazała jej asystentka Linnea Bjaerum, europarlamentarzystka liczy na pisemną odpowiedź od władz The Absolut Company. "Absolut Putin" Sprawę skomentowali również inni szwedzcy politycy, którzy w mediach społecznościowych nawołują konsumentów, by zbojkotowali markę Absolut. "To wstyd! Przestańcie kupować Absolut Vodka!" - napisał na Twitterze parlamentarzysta prawicowych Szwedzkich Demokratów Björn Söder. "Absolut Putin" - napisał socjaldemokratyczny poseł i były minister spraw wewnętrznych Anders Ygeman. Rosyjski rynek bez mocnych alkoholi Wódka pod marką Absolut wytwarzana jest od 1979 roku w Åhus na południu Szwecji. W 2008 roku firma The Absolut Company została sprzedana przez szwedzkie państwo francuskiemu koncernowi spirytusowemu Pernod Ricard. Francuskie przedsiębiorstwo - oprócz wódki Absolut - produkuje m.in. koniak Martell, whisky Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, gin Beefeater i tequilę Olmeca. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, rosyjski rynek opuścili inni znaczący producenci mocnych alkoholi, jak Diageo (marki Bell's, Johhnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) czy Moet Hennessy. Od listopada rosyjski rząd zezwolił na import niektórych znanych marek alkoholi do kraju w ramach tzw. importu równoległego, czyli przez państwa trzecie, bez zgody posiadacza praw.