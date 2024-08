Nie było, nie ma i najprawdopodobniej nie będzie negocjacji dotyczących wstrzymania ognia między Rosją i Ukrainą - poinformował rzecznik Kremla Dmitri Pieskow. Rosjanie przekazali, że Kijów musi spodziewać się odpowiedzi za ofensywę w obwodzie kurskim. Pieskow wypowiedział te słowa kilka godzin po tym, gdy Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Dmitri Pieskow / ALEXANDER NEMENOV/AFP / East News

Wcześniej już sam Władimir Putin komentował wtargnięcie ukraińskich sił zbrojnych do Rosji. Stwierdził, że Ukraina doczeka się "godnej odpowiedzi".

Tak wrogie działania nie mogą pozostać bez adekwatnej odpowiedzi - powiedział dziś Dmitri Pieskow - I odpowiedź zdecydowanie nastąpi - podkreślił.

Trudno przewidzieć, o jakiej reakcji mogą myśleć na Kremlu, skoro dziś Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na krytyczną infrastrukturę w Ukrainie.

Było to jedno z największych uderzeń łączonych. Ponad 100 rakiet różnych typów i około 100 Shahedów. I, podobnie jak większość poprzednich rosyjskich ataków, ten był równie podły, bo wymierzony w krytyczną infrastrukturę cywilną - mówił dziś Wołodymyr Zełenski, dodając, że atak wyrządził wiele szkód w systemie energetycznym Ukrainy.

Putin to chory człowiek - ocenił Zełenski. Zrozumiałe jest też jednak, że on może robić tylko to, na co pozwala mu świat. Słabość, niewystarczające decyzje, w odpowiedzi podsycają terror. I każdy przywódca, każdy nasz partner wie, jakie zdecydowane decyzje są potrzebne, aby zakończyć tę wojnę i zakończyć ją sprawiedliwie - przekazał prezydent.

Wiele wskazuje na to, że w ten sposób oddala się perspektywa negocjacji w sprawie zawieszenia broni między oboma krajami.

W przestrzeni medialnej pojawiały się ostatnio doniesienia o tym, że takie rozmowy mogą już się odbywać. Dziś rzecznik Kremla zaprzeczył tym informacjom: dodając, że "temat negocjacji w tym momencie przestał mieć znaczenie".