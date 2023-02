"Są to ćwiczenia zaplanowane. Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajecie stanowiska, chodzi także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów" - tłumaczył szef MON jednocześnie zaznaczając, że "co do zasady wojsko apeluje o nieinformowanie o takich działaniach, ale, o tych ćwiczeniach resort obrony świadomie poinformował kilka dni temu".

"Pewne ćwiczenia będziemy jednak świadomie pokazywać" - stwierdził Mariusz Błaszczak.