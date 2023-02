"Widzimy zmęczonych niepewnością, ale niepoddających się ludzi, bardzo wdzięcznych za naszą pomoc" – relacjonuje Magdalena Rochnowska z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Fundacja dostarcza właśnie kolejną partię darów zebranych w ramach wspólnej z RMF FM akcji "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". M.in. dzięki Waszemu wsparciu - dary trafiły do mieszkańców Dniepra i dotrą też w okolice Charkowa – do miejsc, w których rosyjska artyleria zasiała największe spustoszenie.

Konwój z darami dociera do miejsc, gdzie wciąż są ogromne problemy z dostawami prądu i ogrzewaniem. Dzięki wsparciu m.in. słuchaczy RMF FM na koncie zbiórki znalazło się ponad 300 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom udało się kupić kolejne generatory prądu, pakiety z odzieżą termoaktywną i śpiwory na ekstremalnie niską temperaturę. Od mieszkańców, którzy odbierają dary słyszymy morze słów wdzięczności pod adresem darczyńców, ale otrzymujemy też informacje o tym, że potrzeby wielu ludzi, którzy zostali na zniszczonych terenach - nadal są ogromne.

Widzimy zmęczonych niepewnością, ale niepoddających się ludzi, doceniających naszą pomoc i bardzo wdzięcznych - to daje sens temu, co robimy. Dzielimy te krótkie, wspólne chwile czasami z uśmiechem, a czasami ze łzami w oczach. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Ale ducha nie gasimy. Oni też - pisze z trasy do Charkowa Magdalena Rochnowska z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, która odpowiada za dostarczenie darów w ramach drugiego konwoju wysłanego przez fundację.