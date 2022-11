Papież Franciszek podczas audiencji generalnej oświadczył, że z bólem i niepokojem przyjął informacje o kolejnym ataku rakietowym na Ukrainę. Zaapelował też o "unikanie wszelkiej eskalacji" i otwarcie drogi ku zawieszeniu broni. Ponownie zapewnił o nieustannej modlitwie za "udręczoną Ukrainę".

Papież: Z bólem i zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o nowym ataku na Ukrainę / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

W czasie audiencji na placu Świętego Piotra papież powiedział: Przyjąłem z bólem i zaniepokojeniem wiadomość o nowym i jeszcze silniejszym ataku rakietowym na Ukrainę, który spowodował śmierć i straty dla wielu infrastruktur cywilnych.



Módlmy się o to, aby Pan Bóg nawrócił serca tych, którzy nadal skłaniają się ku wojnie, i sprawił, by przeważyło na udręczonej Ukrainie pragnienie pokoju, by uniknąć wszelkiej eskalacji i otworzyć drogę do zawieszenia broni i dialogu - mówił papież.



Zapewnił także o "nieustannej modlitwie za udręczoną Ukrainę".



Niech Pan Bóg da Ukraińcom pocieszenie, siłę w tej próbie i nadzieję na pokój - dodał Franciszek.