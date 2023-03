W bloku mieszkalnym, w który bezpośrednio trafił rosyjski pocisk, a także w sąsiednim budynku zniszczono lub uszkodzono łącznie 34 lokale. W pozostałych mieszkaniach, znajdujących się w 12 innych budynkach, uszkodzone zostały głównie okna i balkony - na skutek fali uderzeniowej - powiadomił samorządowiec na Telegramie.

W środę Rosjanie ostrzelali z wyrzutni rakietowych Zaporoże, a w nocy z wtorku na środę Rzyszczów w obwodzie kijowskim, gdzie zginęło ośmiu cywilów.

Każdy rosyjski zabójca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nakaz aresztowania to najlepsze, co może się z nim stać - ostrzegł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do ostatnich ostrzałów wroga.