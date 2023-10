14:24

Ukraińcy zestrzelili rosyjski Su-25 w pobliżu Awdijiwki. Informacje potwierdził rzecznik Służby Bezpieczeństwa Państwa Andrij Demczenko. Rakieta przeciwlotnicza wystrzelona przez straż graniczną trafiła w cel powietrzny. Rosyjski samolot zaczął dymić, zaczął tracić wysokość i zniknął za horyzontem - przekazał Demczenko.

Su-25 przeznaczony jest do wspierania wojsk lądowych na polu walki w dzień i w nocy, a także do niszczenia celów. Koszt jednego takiego samolotu to około 11 milionów dolarów.

14:15

"Na marginesie spotkania prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa i międzynarodowych na Malcie minister Marcin Przydacz rozmawiał z Andrijem Sybihą o sytuacji na froncie, bezpieczeństwie w regionie i polsko-ukraińskich kwestiach dwustronnych" - poinformowało BPM.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz reprezentuje Polskę w trzeciej rundzie rozmów dotyczących 10-punktowego planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta Ukrainy. Spotkanie z udziałem ponad 50 delegacji odbywa się w sobotę i niedzielę na Malcie.

13:30

Siły obronne Ukrainy rozbiły kolumnę rosyjskich wojsk okupacyjnych, która próbowała przedrzeć się przez umocnienia w pobliżu wsi Krasnohorivka (rejon pokrowski, obwód doniecki). Informuje o tym służba prasowa Sił Lądowych Ukrainy, która napisała w komunikacie, że działają tam artyleria i Odrębna Brygada Prezydencka im. Hetmana Bohdana Chmielnickiego.

12:15

Jak wynika z oceny brytyjskiego wywiadu, nawet rosyjscy blogerzy militarni krytycznie odnoszą się do operacji wojsk Władimira Putina w rejonie Awdijiwki. Duże kontrowersje wśród analityków budzi taktyka Rosjan, którzy ponoszą koszmarne straty - prawdopodobnie odnotowując jeden z najwyższych wskaźników zgonów w czasie trwającej wojny.

Charakter prowadzonej operacji - tłumaczą Brytyjczycy - sugeruje, że Awdijiwka stała się nie celem militarnym, ale politycznym. Liderzy rosyjscy domagają się większych zdobyczy terytorialnych, nawet kosztem gigantycznych strat wśród swoich żołnierzy.