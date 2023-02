​Przebywający w kolonii karnej czołowy rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny opublikował w przeddzień rocznicy napaści Rosji na Ukrainę 15-punktowy plan swojej platformy politycznej - poinformował w poniedziałek niezależny rosyjski portal Meduza, który opublikował ten plan w całości.

Aleksiej Nawalny ogłosił 15 punktów swojej platformy politycznej / VALENTINA SVISTUNOVA / PAP

"Sformułowałem platformę polityczną moją i - miejmy nadzieję - (...) wielu normalnych ludzi w sposób jak najbardziej zwięzły. (...) Jest to 15 punktów obywatela Rosji, który chce dobra swojego kraju" - cytuje Nawalnego Meduza.

Swoje postulaty opozycjonista podzielił na trzy sekcje

W pierwszej z nich, pod ogólnym tytułem "Co było, a co mamy teraz" (punkty 1-4) zwraca uwagę, że w wojnie rozpętanej przez Putina niemal nikt nie chce uczestniczyć, więc armia opiera się na więźniach i osobach przymusowo zmobilizowanych. Nawalny zwraca uwagę, że powodami wojny są problemy polityczne i gospodarcze w Rosji, chęć Putina do utrzymania władzy za wszelką cenę oraz jego obsesja na punkcie historycznego dziedzictwa. Chce on przejść do historii jako "car-zdobywca".