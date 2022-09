Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą nie jest już lokalnym konfliktem; sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję zmieniły go w globalną wojnę gospodarczą - oświadczył premier Viktor Orban podczas wyjazdowego posiedzenia koalicyjnych partii Fidesz-KDNP w Balatonalmadi w zachodniej części Węgier.

Viktor Orban / MAX BRUCKER / PAP/EPA

W przemówieniu na posiedzeniu członków Fideszu i KDNP (Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej) Orban - jak relacjonuje węgierski dziennik "Magyar Nemzet" - miał stwierdzić, że wojna w Ukrainie będzie się przedłużać, a kwestie bezpieczeństwa, gospodarki i suwerenności Węgier są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.