Węgierski premier Viktor Orban napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, w którym domaga się usunięcia kwestii przystąpienia Ukrainy do UE z agendy Rady Europejskiej - poinformował Bloomberg.

Viktor Orban / Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / PAP/EPA

"Biorąc pod uwagę obecny stan przygotowań politycznych i technicznych Ukrainy, to oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione" - napisał Viktor Orban do Charles'a Michela w liście, do którego treści dotarła agencja Bloomberga.

Jak wynika z datowanego na poniedziałek pisma, według Orbana Rada Europejska nie może podjąć decyzji w tej sprawie przed porozumieniem w kwestii przyszłej strategii unijnej wobec Ukrainy, do rewizji której wzywa węgierski przywódca.

"Rada Europejska powinna podsumować wdrażanie i skuteczność naszej obecnej polityki wobec Ukrainy, w tym różnych programów pomocowych" - napisał Orban w pierwszym liście do Michela, wysłanym jeszcze w listopadzie. "Rada Europejska musi przeprowadzić szczerą i otwartą dyskusję na temat wykonalności strategicznych celów UE na Ukrainie" - dodawał premier Węgier.

W piątkowym wywiadzie radiowym Orban powtórzył, że Ukraina nie jest przygotowana do przystąpienia do UE. Jego zdaniem zamiast natychmiastowej akcesji, należałoby najpierw zawrzeć z Kijowem umowę o strategicznym partnerstwie na okres 5-10 lat.

W listopadzie portal Politico informował o liście Orbana do Michela, w którym premier Węgier wzywał Radę Europejską do strategicznej dyskusji nad dotychczasową polityką unijną względem Ukrainy, grożąc zablokowaniem wszelkiej pomocy dla Kijowa. W rezultacie pod koniec miesiąca przewodniczący Rady Europejskiej przybył do Budapesztu na spotkanie z premierem Węgier.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 r.; w czerwcu ubiegłego roku Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego.

Szczyt UE w Brukseli odbędzie się w dniach 14-15 grudnia.