Dzień wcześniej Brytyjczycy informowali, że relatywnie wysoki żołd i dodatkowe benefity skłonią najprawdopodobniej całe rzesze Rosjan do dołączenia do armii - zwłaszcza tych z rosyjskich obywateli, którzy pochodzą z biedniejszych rejonów. Londyn powątpiewa jednak, by Rosji udało się w pełni uzupełnić straty nową falą rekrutacji.