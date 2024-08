Ukraińska ofensywa w rosyjskim obwodzie kurskim podważyła zaufanie Rosjan do władz na Kremlu. Z przeprowadzonego kilka dni temu sondażu wynika, że u 25 proc. badanych działania rządu związane z wtargnięciem sił Kijowa wywołały oburzenie.

Rosjanie ewakuowani z miejscowości położonych w obwodzie kurskim / TATYANA MAKEYEVA/AFP / East News

Trwająca już 10 dni inwazja ukraińskiej armii na graniczący z Ukrainą rosyjski obwód kurski, w czasie której Siły Zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę nad co najmniej 1150 kilometrami kwadratowymi terytorium, podważyła zaufanie obywateli Rosji do władz na Kremlu.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times podał, powołując się na przeprowadzony 11 sierpnia (5 dni po rozpoczęciu ukraińskiej ofensywy) sondaż ośrodka FOM, że działania rządu wywołały oburzenie u 25 proc. ankietowanych.

Niezadowolenie z poczynań władz kraju osiągnęło najwyższy poziom od lipca 2023 roku, po tym jak doszło do buntu Grupy Wagnera, a czołgi najemników nieżyjącego już Jewgienija Prigożyna niemal dotarły do Moskwy (oburzonych wówczas było 26 proc. respondentów).

W ciągu dwóch tygodni, od 28 lipca do 11 sierpnia, odsetek oburzonych Rosjan wzrósł o 7 punktów procentowych (p.p.). Sondażownia FOM zauważa, że był to największy wzrost od jesieni 2022 roku, kiedy Władimir Putin ogłosił pierwszą od lat 40. XX wieku w Rosji mobilizację. Odsetek niezadowolonych wzrósł wówczas w ciągu trzech tygodni o 10 p.p. - z 21 proc. do 31 proc.

Wzrósł niepokój

W rosyjskim społeczeństwie wzrósł również niepokój. "Dane FOM wykazały, że utrata kontroli nad kilkudziesięcioma miejscowościami obwodu kurskiego, doniesienia o ofiarach i relokowanie żołnierzy poborowych w region gwałtownie zwiększyły poziom strachu w rosyjskim społeczeństwie" - pisze The Moscow Times.

Z sondażu wynika bowiem, że 45 proc. badanych zgłosiło, że ich bliscy odczuwają "niepokój", co jest rekordem od października 2023 roku. Jednocześnie liczba osób zaniepokojonych wzrosła w ciągu dwóch tygodni o 12 p.p.; był to największy skok od czasu wspomnianej już mobilizacji.

Podobny wzrost niepokoju w rosyjskim społeczeństwie - o 11 p.p. w ciągu dwóch tygodni - odnotowano w maju 2023 roku, kiedy ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały Moskwę i Kreml.

Co ciekawe, z sondażu FOM wynika, iż mimo rosnącego niepokoju, spowodowanego ukraińską ofensywą w obwodzie kurskim, poziom zaufania Rosjan do Władimira Putina wzrósł o 2 p.p., z 78 proc. do 80 proc.