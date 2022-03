"Przypuszczamy, że Rosjanie będą chcieli odciąć i otoczyć Odessę" - mówi mer tego miasta na południu Ukrainy Hennadij Truchanow. Odessa gromadzi zapasy żywności i leków.

Odessa / AA/ABACA / PAP/EPA

Mer poinformował podczas briefingu, że miasto przygotowuje się do możliwego wtargnięcia wojsk rosyjskich. Miasto ma możliwość solidniejszego przygotowania się do obrony dzięki temu, że walki trwają w Chersoniu i Mikołajowie - dodał.



Truchanow przekazał, że według obecnych informacji rosyjskie okręty, które były niedaleko miasta, zmieniły lokalizację i są w rejonie Krymu. Inna grupa Rosjan skierowała się na Wozneseńsk.



Prognozujemy, że agresor planuje wziąć nasze miasto przez Wozneseńsk w kierunku Naddniestrza. W ten sposób miasto będzie odcięte i zostanie otoczone - powiedział. W tym czasie okręty desantowe Rosji mogą okrążyć miasto ze strony morza - zaalarmował.



Dlatego przypuszczamy, że nasze miasto może znaleźć się w oblężeniu, więc przygotowujemy się też do tej sytuacji - dodał Truchanow.



W tym celu gromadzone są strategiczne zapasy żywności i leków. Mer zaznaczył, że ciągle do miasta trafia pomoc humanitarna.

Ukraiński sztab: Rosjanie koncentrują się wokół Kijowa i Mariupola

Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki wokół Kijowa i Mariupola.

"Wróg zaatakował rakietami i bombami miasta w głębi Ukrainy - Dniepr, Łuck i Iwano-Frankowsk" - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na północy siły rosyjskie trzymają w okrążeniu Sumy i częściowo zablokowały Charków na północnym wschodzie kraju.