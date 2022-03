Ponad 20 tysięcy ochotników z 52 krajów zgłosiło się do oddziału złożonego z cudzoziemców gotowych walczyć na Ukrainie przeciwko Rosji.

Ochotnik w Finlandii / Jacek Skóra / RMF FM

W armii ukraińskiej walczy obecnie około 22 tys. cudzoziemców. Są to przeważnie młodzi mężczyźni, pochodzący głównie z Europy Wschodniej, ale nie tylko.

W Przemyślu dziennikarze spotkali młodego Fina, który przez Polskę jedzie na Ukrainę, by walczyć z Rosją.

Jadę tam, żeby pomóc. Wydaje się to właściwe, żeby włączyć się w ten konflikt jako człowiek - mówi młody człowiek z Finlandii, który ze względów bezpieczeństwa nie chce ujawnić ani jak ma na imię, ani gdzie konkretnie będzie służył, choć przyznaje, że ma oficjalne dokumenty i instrukcję, dokąd ma się udać. Jadę tam, gdzie jestem najbardziej potrzebny - dodaje.

Przyznaje też, że ma odpowiednie przeszkolenie, jest bowiem członkiem obrony terytorialnej. Na Ukrainie ma za zadanie podzielić się swoją wiedzą z cywilnymi wolontariuszami.

Z Finlandii na Ukrainę - młody ochotnik jedzie na wojnę RMF FM

Wielu Niemców zgłosiło się na ochotnika do armii ukraińskiej. "Berliner Zeitung" pisze o 1000 osobach.

Szwedzkie media donoszą z kolei o setkach ochotników z tego kraju.

Trzy tysiące ochotników z USA chce natomiast wstąpić do Legionu Międzynarodowego. Są już też Kanadyjczycy, Brytyjczycy.

Do zagranicznych ochotników dołączył nawet były minister obrony Gruzji Irakli Okruaszwili.

Mobilizacja wolnych ludzi świata jest po prostu imponująca. Dziś jadą do nas doświadczeni weterani i ochotnicy z 52 krajów świata. To jest ich pragnienie - nie zatrudniliśmy ich, nie motywujemy ich w żaden sposób. To jest ich chęć walki po stronie dobra - powiedział kilka dni temu minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez portal RBK.

Również Rosja wykorzystuje w walkach z Ukrainą cudzoziemców. Departament Obrony USA potwierdził, że Rosja rekrutuje najemników z Syrii.