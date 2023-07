"Wracamy do domu z Turcji i wieziemy z powrotem naszych bohaterów. Ukraińscy żołnierze: Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołynski, Ołeh Chomenko, Denys Szłeha wreszcie będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie!" - oznajmił Zełenski na Telegramie.

Obrońcy Azowstalu trafili do Turcji we wrześniu ubiegłego roku, do wymiany doszło w obwodzie czernihowskim. Pięciu najwyższych rangą dowódców pułku "Azow" zostało przetransportowanych do Ankary, gdzie mieli pozostać do czasu zakończenia wojny.

Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108 to bojownicy z pułku "Azow", w szczególności Denys Prokopenko "Radis", Serhij Wołyński "Wołyń", Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy "Azowa" - którzy znajdują się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana - oświadczył szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Pułk Azow stawiał wielotygodniowy opór w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. Wraz z obrońcami w bunkrach i tunelach pod zakładami ukrywały się setki cywilów.

Żołnierze poddali się w maju 2022 roku. Zostali uznani przez Rosję nie za jeńców wojennych, ale za terrorystów i groziła im kara śmieci.

W zamian za ich uwolnienie Ukraina odesłała do Rosji 55 żołnierzy, a także promoskiewskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka. Przyjaciel Władimira Putina został zatrzymany w kwietniu w wyniku operacji specjalnej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.