​Deutsche Bahn chce dzięki "mostowi zbożowemu" pomóc Ukrainie w transporcie zboża do niemieckich portów. Duża część zboża przewożona jest przez Rumunię, a transporty wspomagane są przez firmy logistyczne m.in. z Polski - pisze w czwartek portal dziennika "Handelsblatt".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sieć kolejowa zwana "mostem zbożowym" ma posłużyć do przewożenia z Ukrainy zboża, przeznaczonego na eksport, między innymi do niemieckich portów w Rostocku, Hamburgu i Brake k. Bremerhaven.

Sieć stworzona pierwotnie do przewozu pomocy humanitarnej jest obecnie przekształcana i ma posłużyć do dostarczania zboża pociągami towarowymi do portów morskich - poinformował rzecznik Cargo, spółki zależnej Deutsche Bahn, zajmującej się logistyką.

Jak dodał rzecznik, przewidziano kilka pociągów tygodniowo, a transport już się rozpoczął. Nie podał jednak ilości przewożonego towaru.

"Trasa wielu dostaw ma przebiegać przez Rumunię, ponieważ kraj ten ma nie tylko długą granicę z Ukrainą, ale posiada również dobrą infrastrukturę do transportu rolniczego" - dowiaduje się "Handelsblatt", dodając, że udział w transporcie będą miały również firmy logistyczne, m.in. z Polski.