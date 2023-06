Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA, ogłosiła wprowadzenie rezolucji wzywającej administrację Białego Domu do pilnego przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Kijów apeluje o tę broń od dłuższego czasu. Wśród Republikanów i Demokratów panuje zgoda co do tego, że pociski znacząco wpłynąć na sytuację pola walki. W rezolucji jest mowa o "tysiącach" rakiet, które USA powinna dostarczyć Ukrainie.

Wyrzutnia M142 / Shutterstock Z USA dobiegają informacje o tym, że wydatki na zbrojenia dla Ukrainy zostaną obcięte. Z drugiej strony, Amerykanie mają świadomość, że przedłużająca się wojna będzie oznaczać kolejne kłopoty finansowe i pogrążanie się kraju w kryzysie ekonomicznym. Sukces ukraińskiej kontrofensywy jest bezpośrednio związany z pomocą wojskową udzieloną przez Stany Zjednoczone i naszych sojuszników. Dlatego bardzo niefortunne jest, że administracja opóźnia przekazanie miliardów dolarów funduszy wojskowych, które mogłyby zostać natychmiast przekazane Ukrainie, by pomóc jej Siłom Zbrojnym znacząco zmienić sytuację na polu walki - stwierdził cytowany przez Europejską Prawdę współautor rezolucji, republikanin Michael McCaul, który uważa, że ociąganie się Stanów Zjednoczonych z dostarczeniem Kijowowi kluczowego uzbrojenia niepotrzebnie przedłuża konflikt. USA musi zależeć na czasie, bo członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA, reprezentujący partię Demokratyczną i Republikańską, ogłosili w piątek wprowadzenie rezolucji wzywającej administrację prezydenta Joe Bidena do przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Autorzy dokumentu przypominają, że Wielka Brytania już przekazała Ukrainie systemy Storm Shadow, a Francja swoje SCALP-EG. Tekst projektu rezolucji głosi, że Stany Zjednoczone i kraje sojusznicze "posiadają tysiące pocisków ATACMS, które mogłyby zostać przekazane Ukrainie". Jeśli rezolucja zostanie przyjęta, Izba Reprezentantów wezwie kraj do "natychmiastowego przekazania Ukrainie wystarczającej liczby ATACMS, aby przyspieszyć jej zwycięstwo. ATACMS to mobilne systemy rakietowe ziemia-ziemia zaliczane do amerykańskiej broni precyzyjnego rażenia. Mogą sięgać celów oddalonych nawet o 300 kilometrów, co czyni ich zasięg blisko czterokrotnie większym niż osławionych systemów HIMARS. Pociski, o które zabiegają dla Ukrainy członkowie Izby Reprezentantów są niezwykle efektywne przeciwko takim celom jak lotniska, baterie obrony przeciwlotniczej, wyrzutnie rakiet i krytyczne punkty dowodzenia i zaopatrzenia. Zobacz również: Rzut na mapę: Prognozy ukraińskiej kontrofensywy

