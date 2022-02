Silna deklaracja jedności i solidarności z Ukrainą, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO to przesłanie, które podzielają wszyscy uczestnicy - mówił w środę w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak. Minister wziął udział w rozmowach ministrów obrony państw NATO. We wspólnej deklaracji po rozmowach, szefowie resortów obrony zapowiedzieli rozmieszczenie dodatkowych sił we wschodniej części Sojuszu.

