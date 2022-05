"Dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski", powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na Festiwalu Filmowym w Cannes, donosi korespondent Ukrinform.

Prezydent Ukrainy wygłosił przemówienie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes / Clemens Bilan / PAP/EPA

Ponad 500 tys. Ukraińców zostało deportowanych siłą do Rosji, a dziesiątki tysięcy przebywają w rosyjskich obozach, wzorowanych na obozach nazistowskich. Nikt nie wie, ile osób tam przeżyje, ale każdy wie, kto jest winny - powiedział prezydent Ukrainy.



Zaznaczył, że nie ma tygodnia, aby na terenach ukraińskich zajętych przez wojska rosyjskie lub nadal okupowanych nie odnajdywano masowych grobów zabitych i torturowanych osób. Zełenski powiedział uczestnikom festiwalu, że podczas rosyjskiej inwazji zginęło 229 dzieci.



Zełenski zaapelował do filmowców, by nie pozostawali obojętni wobec wojny, wspomniał o związku kina z rzeczywistością, przywołując m.in. filmy "Czas apokalipsy" Francisa Forda Coppoli oraz "Dyktator" Charliego Chaplina. Potrzebujemy nowego Chaplina, który pokaże, że kino naszych czasów nie jest nieme - powiedział. Jego przemówienie w Theatre Claude Debussy uhonorowano owacją na stojąco.