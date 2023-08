20:14

Na stację Osipowicze w obwodzie mohylewskim na wschodzie Białorusi przybył z Rosji skład kolejowy, przewożący co najmniej dziesięć jednostek zestawów rakietowych Iskander-M - powiadomił niezależny kanał monitoringowy Biełaruski Hajun.

"Skład z co najmniej dziesięcioma jednostkami Iskander-M przyjechał na stację kolejową Osipowicze w obwodzie mohylewskim z miejscowości Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji" - poinformował Biełaruski Hajun na Telegramie.

W przytoczonym oficjalnym komunikacie powiadomiono, że systemy Iskander-M zostały już włączone do uzbrojenia białoruskiej armii, a "ten skład nie jest ostatnim, który przybędzie na Białoruś". Wojskowy występujący na nagraniu powiedział również, że zestawy są przystosowane do przenoszenia "specjalnej głowicy bojowej".

W wojskach dawnego Układu Warszawskiego określenia "uzbrojenie specjalne" używano do określenie broni jądrowej.

Portal Ukrainska Prawda przypomina, że w czerwcu 2022 roku Władimir Putin zapowiadał przekazanie Białorusi wyrzutni Iskander, w których mogą być stosowane rakiety balistyczne lub manewrujące. Rosyjski dyktator mówił również, że mogą one przenosić broń jądrową. Z kolei w kwietniu 2023 roku rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu twierdził, że Białoruś już posiada samoloty bojowe i Iskandery-M, które mogą używać taktycznej broni jądrowej.

Białoruski Hajun odnotowuje również, powołując się na źródła w białoruskich kolejach, że od połowy maja do Kapustin Jaru wyjeżdżały puste składy z białoruskich stacji kolejowych.

20:07

Dostawy skroplonego gazu z Rosji do Unii Europejskiej wzrosły o 40 proc. pomimo nałożonych na Rosję sankcji i wojny w Ukrainie - poinformował niezależny rosyjski serwis Ważnyje istorii.

19:59

Władze Indii zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o odblokowanie 26 mln dolarów należących do co najmniej dwóch indyjskich firm wydobywających diamenty - podała agencja Reutera, powołując się na źródła.

Zdaniem Reutersa, aktywa zostały zamrożone na początku 2023 roku w związku z rzekomymi powiązaniami handlowymi tych firm z rosyjskim przedsiębiorstwem Alrosa.

19:51

Obywatel Ukrainy Aleksander Bobrowicki został skazany na 12 lat więzienia za rzekome przygotowanie ataku terrorystycznego w rosyjskim obwodzie briańskim - przekazał telegramowy kanał SOTA.

19:44

W ciągu dnia na ukraińskim froncie doszło do 35 starć; siły ukraińskie odparły ataki wroga m.in. na kierunku łymańskim i bachmuckim - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

19:35

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu dnia wojska rosyjskie przeprowadziły 30 ataków rakietowych, 52 nalotów i 35 ataków z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na pozycje ukraińskich żołnierzy i miejscowości Ukrainy.

19:27

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę co najmniej 24 samoloty zostały uszkodzone lub zniszczone na tyłach rosyjskich, zarówno na okupowanym Krymie, jak i na Białorusi - poinformował niezależny rosyjski serwis Wiorstka.

19:19

Igor Girkin został przewieziony z aresztu śledczego do sądu wraz z Ukraińcami, których rosyjskie władze oskarżyły o zbrodnie wojenne w Mariupolu - poinformowała jego żona Mirosława.

Igor Girkin to były funkcjonariusz Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), były "minister obrony" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, a do niedawna propagandysta i bloger wojenny. Brał udział w konflikcie w Donbasie w 2014 roku.

Moskiewski sąd aresztował go do 18 września. Rosyjski wymiar sprawiedliwości oskarża Girkina o publiczne nawoływanie do prowadzenia działalności ekstremistycznej w sieci.

19:11

Minister obrony Łotwy Ināra Mūrniece nazwała "absurdalnymi" wypowiedzi rosyjskich władz na temat udziału kraju w ataku na lotnisko w Pskowie.

19:03

Żołnierz Ildar B., który na początku sierpnia groził użyciem granatu na stacji benzynowej w Ufie, popełnił samobójstwo w swojej celi - twierdzi portal Ufa1.ru, powołując się na źródło.

18:55

Władze USA nadal nie zachęcają do uderzeń na terytorium Rosji ani ich nie ułatwiają - powiedział RIA Nowosti John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Minionej nocy drony zaatakowały kilka rosyjskich obwodów, m.in. lotnisko w Pskowie.

18:47

Przedstawiciel Grupy Wagnera zalecił najemnikom znalezienie innej pracy, gdyż prywatna firma wojskowa nie może już uczestniczyć w wojnie w Ukrainie i stoi w obliczu poważnej konkurencji ze strony resortu obrony i Gwardii Narodowej w Afryce i na Bliskim Wschodzie - pisze niezależny rosyjski serwis Ważnyje istorii.

18:32

Mobilizacja ogłoszona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 24 lutego ub.r. trwa nadal, a wojsko mobilizuje tyle osób, ile potrzebuje - powiedział w wywiadzie dla portalu NV sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Ołeksij Daniłow podkreślił, że plany mobilizacyjne dostarczone przez wojsko są realizowane.

18:25

Decyzję o organizacji pogrzebu byłego szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna podjęła administracja prezydenta Rosji Władimira Putina i służby specjalne - poinformował dziennikarz "The Moscow Times" Piotr Kozłow.

18:19

Zaatakowane minionej nocy przez drony lotnisko w rosyjskim Pskowie wznowi działalność w piątek - poinformował gubernator obwodu Michaił Wiediernikow.

18:14

Władze USA prowadzą rozmowy z rządami Rumunii i Mołdawii w sprawie podwojenia eksportu ukraińskiego zboża przez Dunaj - przekazała agencja Reutera, powołując się na urzędnika amerykańskiego Departamentu Stanu.

Chcemy wspierać alternatywne trasy, czyli przede wszystkim trasę przez Dunaj. Trasa ta (...) pozostaje na wodach terytorialnych NATO. Jest więc dla nas bardzo atrakcyjna, ponieważ trzyma się tego bezpieczniejszego korytarza - powiedział oficjel.

Jak dodał, dyplomaci z USA i Rumunii oraz Mołdawii wkrótce się spotkają, by omówić maksymalne wykorzystanie Dunaju do eksportu zboża. Ocenił, że liczy na podwojenie ilości towarów eksportowanych tą drogą.

18:08

Cmentarz Porochowski na obrzeżach Petersburga, gdzie wczoraj został pochowany były szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, został rankiem otwarty dla zwiedzających.

Telegram

18:01

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaproponował, aby Unia Europejska zwiększyła do 40 tys. (z planowanych 30 tys.) liczbę żołnierzy ukraińskich, którzy mają zostać przeszkoleni do końca tego roku w ramach unijnej misji wsparcia wojskowego Ukrainy. Propozycja padła podczas nieformalnego posiedzenia ministrów obrony UE w hiszpańskim Toledo.

17:55

Sąd w miejscowości Nowoanninskij w obwodzie wołgogradzkim aresztował jednego z mieszkańców w sprawie gwałtu na jego 13-letniej siostrzenicy.

W komunikacie prasowym nie podano nazwiska zatrzymanego, a jedynie pierwszą literę jego nazwiska. Niezależny rosyjski serwis Mediazona poinformował jednak, że chodzi o 35-letniego Aleksieja Chlebnikowa. To były najemnik Grupy Wagnera, który niedawno wrócił z wojny w Ukrainie.

17:50

Pomoc Ukrainie będzie realizowana niezależnie od tego, kto będzie w Białym Domu - powiedziała była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podczas Campus Polska.



17:43

Siły ukraińskie prawdopodobnie po raz pierwszy pokonały "linię Surowikina" w pobliżu miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim. To dziesiątki kilometrów fortyfikacji w postaci rowów przeciwczołgowych, okopów i "zębów smoka".

17:36

Zachodnim sojusznikom nie spieszy się z zapewnieniem bezpieczeństwa Ukrainie; dalsza pomoc wojskowa będzie zależała od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych - pisze "Wall Street Journal".

17:30

W nowym roku szkolnym, który rozpoczyna się w Ukrainie w piątek, ponad 1000 dzieci będzie uczyć się w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach charkowskiego metra - poinformował w mediach społecznościowych Ihor Terechow, mer położonego na północnym-wschodzie Ukrainy Charkowa.

Przez obwód charkowski przebiega linia frontu; część regionu jest okupowana przez wojska rosyjskie.

17:22

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę wraz z działaniami zbrojnymi na Morzu Czarnym, potwierdzono śmierć ponad 900 delfinów w tym akwenie, ale w rzeczywistości mogło zginąć znacznie więcej tych zwierząt - poinformował mołdawski dziennik "Ziarul de Garda".

Kiszyniowska gazeta zaznaczyła, że nie wszystkie martwe delfiny zostały wyrzucone na brzeg morza lub zidentyfikowane przez służby weterynaryjne.

17:15

Stany Zjednoczone są zaniepokojone faktem, że rozmowy w sprawie broni między Rosją a Koreą Północną postępują - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Kirby powiedział, że rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu udał się niedawno do Korei Północnej, aby przekonać Pjongjang do sprzedaży Rosji amunicji artyleryjskiej.

17:09

Należący Aerofłotu Airbus A330, którego na początku kwietnia wysłano do Iranu w celu konserwacji, nadal tam przebywa - wynika z danych serwisu Flightradar24.



Pojawiają się sugestie, że przyczyną opóźnienia są problemy z dostawą części zamiennych.

17:03

Naukowcy wykorzystali dane sejsmiczne do obliczenia liczby ataków wojskowych podczas wojny w Ukrainie. Jest ich znacznie więcej, niż podaje się do publicznej wiadomości - wynika z publikacji w "Nature".

Jest to pierwszy znany przypadek wykorzystania danych sejsmicznych do monitorowania konfliktu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

16:56

Martin Kuehne, radny położonego na południu Niemiec miasta Baden-Baden z ramienia prawicowo-populistycznej AfD, zrezygnował ze stanowiska po tym, gdy okazało się, że namalował swastyki na dwóch samochodach należących do obywateli Ukrainy - poinformował portal dziennika "Welt".

Jak potwierdziła na początku tygodnia prokuratura z Baden-Baden, lokalny polityk namalował swastyki na dwóch samochodach z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, a obok swastyk dopisał dużymi literami "FUCK UA".

Za ten czyn na sprawcę nałożono karę grzywny; wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Do tych zdarzeń doszło w styczniu i marcu bieżącego roku.

16:50

Z mazowieckiego Płocka do partnerskiego Żytomierza w Ukrainie dotarły łóżka polowe i agregaty prądotwórcze, a do sierot i przewlekle chorych dzieci, podopiecznych ukraińskiej Fundacji "Razem dla życia", paczki ze słodyczami. Caritas Diecezji Płockiej ofiarowała też żywność i zabawki.

16:44

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Turcji - Siergiej Ławrow i Hakan Fidan - podczas spotkania w tym tygodniu omówią propozycję Moskwy dotyczącą alternatywy dla umowy zbożowej na Morzu Czarnym - poinformował rosyjski resort dyplomacji.

Rosja zaproponowała, że przy wsparciu finansowym Kataru wyśle do Turcji miliony ton zboża po niższej cenie, a następnie zostanie ono przetworzone w Turcji i wysłane do krajów najbardziej potrzebujących.

16:37

Rosyjscy śledczy z Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego poinformowali, że nie prowadzą dochodzenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy lotniczej, w której zginął szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

16:31

Premier Estonii Kaja Kallas stawi się przed parlamentarną komisją mającą wyjaśnić związki jej męża z Rosją - poinformował dziennik "Postimees".

W ubiegłym tygodniu telewizja ERR poinformowała o kontynuowaniu przez firmę transportową, której współwłaścicielem jest mąż premier, współpracy z podmiotami rosyjskimi. Partie opozycyjne oraz największe estońskie dzienniki wezwały Kallas do złożenia dymisji. Ona sama uznała, że "nie widzi potrzeby rezygnowania ze stanowiska, gdyż nie zrobiła nic złego".

Mąż Kallas w oświadczeniu skierowanym do mediów zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów w firmie i zrezygnowania ze wszystkich piastowanych w niej funkcji. Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) Estonii zaznaczyło, że "działania firm powiązanych z mężem premier nie złamały nałożonych na Rosję sankcji".

Premier Kallas odmówiła w poniedziałek stawienia się przed komisją parlamentarną, mającą wyjaśnić związki jej męża z rosyjskim biznesem. 66 proc. ankietowanych sondażu Instytutu Studiów Spraw Społecznych uznało we wtorek, że premier powinna podać się do dymisji.

16:24

Były funkcjonariusz białoruskich sił specjalnych stanie we wrześniu przed szwajcarskim sądem w ramach uniwersalnej jurysdykcji w związku ze "zniknięciem" i prawdopodobnym zamordowaniem trójki przeciwników Alaksandra Łukaszenki w latach 1999-2000.

Proces ma się rozpocząć 19 września, a Juryj Harauski będzie w nim oskarżony o przyczynienie się do zniknięcia trzech politycznych przeciwników białoruskiego dyktatora. Ich los jest od chwili zaginięcia nieznany i najprawdopodobniej wszyscy trzej zostali zamordowani.

Juryj Harauski to były funkcjonariusz reżimowych oddziałów specjalnych SOBR. W wywiadzie dla Deutsche Welle w 2019 roku oświadczył, że przed 20 laty brał udział w porwaniu i zabójstwie trzech polityków.

16:17

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że spodziewa się, iż Grupa Wagnera będzie nadal działać w Afryce pomimo śmierci jej przywódcy w katastrofie lotniczej.

Jestem pewien, że szybko znajdą następcę. Pozostaną operacyjni w Afryce, ponieważ jest to zbrojne skrzydło Rosji - powiedział Borrel po spotkaniu ministrów obrony UE w hiszpańskim Toledo.

16:10

Najpierw w maju rosyjscy okupanci wysiedlili mieszkańców 18 przyfrontowych miejscowości w obwodzie zaporoskim, a teraz zachęcają ich do powrotu do domów; wróg chce w ten sposób powstrzymać ukraińską kontrofensywę, wykorzystując cywilów jako żywe tarcze - ostrzegł lojalny wobec Kijowa mer okupowanego Melitopola Iwan Fedorow.

Ponad trzy miesiące temu mieszkańców wywieziono pod pozorem rzekomej "ewakuacji", obłudnie tłumacząc to potrzebą zapewnienia cywilom bezpieczeństwa w warunkach ciągłych ukraińskich ostrzałów. Od tego czasu domy tych ludzi zostały splądrowane lub zajęte przez rosyjskich żołnierzy - poinformował samorządowiec, cytowany przez agencję UNIAN.

Teraz, gdy linia frontu jeszcze bardziej przybliżyła się do tych miejscowości, okupacyjny zarządca (Jewhen) Bałycki zdecydował o powrocie (cywilów) do domów. (...) Ruscy nigdy nie myślą o cywilach, lecz wyłącznie wykorzystują ich do własnych celów - zauważył Fedorow.

W położonym na południu Ukrainy obwodzie zaporoskim trwa kontrofensywa przeciwko rosyjskim wojskom. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła wyzwolenie ważnej strategicznie miejscowości Robotyne. Otwiera nam to drogę w kierunku Tokmaku, a następnie do Melitopola i granicy z Krymem - zapowiedział we wtorek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

W ocenie wielu zachodnich obserwatorów, m.in. ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, zdobycie Robotynego może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonywania terenie.

16:02

Granica polsko-białoruska jest i będzie chroniona, żeby nie dopuścić do destabilizacji Polski, a zbudowana na niej zapora jest odpowiedzą rządu na agresję imperializmu rosyjskiego, jest też wschodnią tarczą NATO - mówili w przygranicznym Usnarzu Górnym (województwo podlaskie) ministrowie obrony narodowej, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.

Ministrowie: Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński oraz Zbigniew Rau wzięli wcześniej udział w odprawie służb w Krynkach.

15:55

Samoloty F-16, które Ukraina ma otrzymać po wielu miesiącach lobbowania, pod wieloma względami są dla sił ukraińskich odpowiednie, ale nie jest to cudowna broń i przed Ukraińcami pozostanie wiele wyzwań - twierdzi portal amerykańskiej telewizji CNN.

Wielozadaniowość F-16 sprawia, że samolot ten może nie tylko osłaniać wojska, atakować cele na ziemi oraz wrogie samoloty, ale także przechwytywać rakiety. F-16 można wyposażyć w różnego rodzaju broń, a zastosowanie odpowiedniej może utrzymać rosyjskie myśliwce bombardujące z dala od pola walki.

Jednakże termin, w którym samoloty te będą mogły przystąpić do misji bojowych, zależy od wielu zmiennych, m.in. programów szkoleniowych, które dopiero teraz się zaczynają, a także od przygotowania niezbędnej infrastruktury.

15:10

Wkrótce wyruszy kolejny transport pomocy od papieża Franciszka dla Ukrainy - poinformował papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Znajdzie się w nim m.in. 300 tysięcy dań błyskawicznych, pochodzących z fabryki w Korei Południowej.

Kardynał Krajewski powiedział Radiu Watykańskiemu, że posiłki błyskawiczne to dar koreańskiej fabryki dla papieża Franciszka, który zdecydował, że trafią one w nowym transporcie dla Ukrainy razem z inną pomocą humanitarną.

"Pomoc, którą za chwilę przekażemy na Ukrainę, przyszła z Korei, z jednej z największych i najbardziej znanych fabryk produkujących szybkie w przygotowaniu posiłki - podkreślił kardynał Krajewski, który jest prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Dodał, że te dania są bardzo energetyczne.

15:04

Nie wiemy, jak to wygląda w przypadku Węgier, ale my nie handlujemy ani swoim terytorium, ani suwerennością państwa - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, odnosząc się do wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana. Szef rządu w Budapeszcie wezwał dzień wcześniej Zachód do zawarcia porozumienia z Rosją w celu zakończenia wojny na Ukrainie.

"Świat też nie będzie handlował (terytorium i niezależnością naszego kraju), a rosyjskie władze - kogokolwiek by nie angażowały do roli swoich publicznych adwokatów - z pewnością poniosą odpowiedzialność za całe zło wyrządzone Ukraińcom" - zapewnił Nikołenko w komentarzu opublikowanym na Facebooku.

13:37

Cztery samoloty transportowe Ił-76 zostały zniszczone na lotnisku w Pskowie w Rosji przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR) i inne jednostki sił zbrojnych Ukrainy, a dwa kolejne samoloty uszkodzono - przekazał przedstawiciel HUR Andrij Jusow portalowi Ukrainska Prawda.

"Cztery samoloty zniszczono i nie nadają się do naprawy. Wstępnie kolejne dwa samoloty zostały uszkodzone" - powiedział Jusow. Dodał, że wywiad prowadzi szereg działań w ramach operacji specjalnej na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie i nie tylko.

Atak przypuszczony przez siły ukraińskie w nocy z wtorku na środę na różne cele w Rosji był zdaniem SkyNews największym od początku wojny. Nad lotnisko w Pskowie (ponad 600 km od granicy z Ukrainą), używane zarówno przez lotnictwo cywilne, jak i wojskowe, przyleciało 20 dronów. Zaatakowano także Briańsk. Drony strącono również w okolicach Tuły i Kaługi niedaleko od Moskwy.