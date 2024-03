"A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?" – tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował słowa papieża Franciszka o wywieszeniu białej flagi i negocjacjach. Do słów Franciszka odniósł się też ambasador Ukrainy w Watykanie. Czy podczas drugiej wojny światowej ktoś poważnie mówił o rozmowach pokojowych z Hitlerem? - zapytał Andrij Jurasz.

Poruszenie i falę komentarzy wywołała wypowiedź papieża dla szwajcarskiego radia i telewizji.

Powiedział między innymi: Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo: negocjować jest odważne.

"A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?" - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.