Niektóre rosyjskie linie lotnicze rozważają przeniesienie swojej działalności do Turcji. Chcą w ten sposób uniknąć sankcji zakazujących im leasingu, serwisowania i naprawy samolotów – informuje Bloomberg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pegas Touristik, który jest właścicielem Nordwind Airlines i Anex Tourism Group, która obsługuje Azur Air, mogą otworzyć nowe oddziały w Turcji. Touroperatorzy już prowadzili rozmowy z firmami leasingowymi na temat zakupu samolotów - wynika ze źródeł Bloomberga.

Obie linie, choć mają siedzibę w Rosji, są częścią większych firm turystycznych kontrolowanych przez tureckich biznesmenów. Przewoźnicy nie byli indywidualnie sankcjonowani, więc przeprowadzki nie naruszałyby zasad - dodają źródła Bloomberga.

Unijne sankcje zmusiły firmy leasingowe do wypowiedzenia umów leasingu na samoloty z liniami lotniczymi w Rosji i zabroniły przewoźnikom latania w europejskiej przestrzeni powietrznej. Z kolei linie lotnicze - jak podaje Bloomberg - odmówiły zwrotu samolotów leasingodawcom po tym, jak Moskwa, zdeterminowana do utrzymania połączeń lotniczych w kraju, zmusiła ich do uzyskania pozwolenia przed oddaniem maszyn.

Według Bloomberga, Anex Tour może utworzyć nowy oddział w Antalyi w Turcji i wydzierżawić flotę samolotów Boeinga. Ponadto przewoźnik prowadzi rozmowy z kilkoma innymi leasingodawcami.

Z kolei Pegas Touristik rozważa utworzenie nowej linii lotniczej Southwind, która może tego lata rozpocząć pierwsze loty z Turcji. Spółka rozważa również Armenię jako lokalizację dla nowej linii lotniczej - poinformowały źródła.

Ankara jest uzależniona od turystów z Rosji, których liczba w 2021 r., pomimo pandemii koronawirusa, wyniosła pięć milionów.