"W przyszłym roku Finlandia rozpocznie budowę zapory na granicy z Rosją" – zapowiedziała podczas konferencji prasowej w Helsinkach premier tego kraju Sanna Marin.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Helsinkach z premier Finlandii Sanną Marin. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu szefowa fińskiego rządu została zapytana, czy na granicy fińsko-rosyjskiej powstanie trwała zapora podobna do tej, którą postawiono na granicy między Polską i Białorusią.

Marin odpowiedziała, że w ocenie fińskiej straży granicznej taka zapora jest potrzebna, "żeby w przyszłości lepiej nadzorować granicę".



Mamy dobrą współpracę z rosyjską strażą graniczną, ale patrząc w przyszłość nasza straż graniczna oceniła, że taki płot byłby potrzebny, żeby w przyszłości zapewnić kontrolę całej granicy bez problemów. Wyasygnowaliśmy fundusze na ten projekt i zaczniemy budowę w przyszłym roku - oznajmiła premier Finlandii.



Zapora fizyczna wzdłuż granicy Polski z Białorusią powstała na długości około 187 km. Płot jest wysoki na 5,5 m. Ogrodzenie wykonane jest z paneli stalowych o wysokości 4,5 m, zwieńczone zwojem z drutu. Podstawowymi elementami, które były wykorzystane do budowy zapory, są stalowe przęsła. Do budowy zabezpieczenia zostało wykorzystanych około 49 tys. ton stali.



Zapora fizyczna jest wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt - analogicznie, jak przy budowie autostrad. Graniczne rzeki, cieki wodne, nie są zagrodzone. Na tych odcinkach zostały zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim zwierzętom jej swobodne przekraczanie.



Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r. Określa ona zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Rozwiązanie stworzyło podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji.