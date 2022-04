Prezydenci Emmanuel Macron oraz Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie o dostawach broni na Ukrainę, sytuacji ukraińskich miast bombardowanych przez armię Rosji oraz gotowości Francji do udzielenia „gwarancji bezpieczeństwa”.

Emmanuel Macron / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / PAP/EPA

Prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził "chęć aktywnego działania podczas swojej drugiej kadencji na rzecz przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy z zachowaniem ścisłej koordynacji z jej europejskimi partnerami i sojusznikami" - poinformował Pałac Elizejski w komunikacie.

Prezydent Francji ponownie wyraził "głębokie zaniepokojenie" dalszymi rosyjskimi bombardowaniami miast ukraińskich, zwłaszcza tymi, które miały miejsce w czwartek w Kijowie podczas wizyt sekretarza generalnego ONZ i premiera Bułgarii - dodano w komunikacie.



Macron wyraził również "zaniepokojenie sytuacją w Mariupolu, pomimo wielokrotnych apeli do prezydenta Rosji o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego".



Prezydent Zełenski podziękował Francji za dostawy sprzętu wojskowego na dużą skalę, które przyczyniają się do utrzymania ukraińskiego oporu - poinformował Pałac Elizejski.



Macron zaznaczył, że wsparcie to będzie nadal wzmacniane, podobnie jak pomoc humanitarna udzielana przez Francję, wynosząca dziś ponad 615 ton wysłanego już sprzętu, w tym sprzętu medycznego, generatorów dla szpitali oraz żywności.



Prezydent Francji poinformował również, że na wniosek władz ukraińskich kontynuowana będzie misja francuskich ekspertów, którzy zbierają dowody, aby umożliwić pracę międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawie zbrodni popełnionych przez rosyjską armię.



Prezydenci rozmawiali też o "postępach w negocjacjach umożliwiających trwałe rozwiązanie konfliktu i powrót do bezpieczeństwa na kontynencie europejskim". Macron "wyraził gotowość Francji do wniesienia wkładu w porozumienie dające Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa" - poinformowano w komunikacie.