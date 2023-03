Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. Władze w Kijowie dotąd przyznawały, że sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza, lecz większość Bachmutu, w tym centrum, wciąż pozostaje pod kontrolą ukraińskiej armii.

Rosjanie wysadzili ostatni kontrolowany przed Ukraińców most

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska zniszczyły most w pobliżu Chromowego na zachód od Bachmutu, w obwodzie donieckim, na ostatniej kontrolowanej dotąd przez ukraińskie siły trasie dojazdowej do miasta, wiodącej do miejscowości Czasiw Jar. Sytuacja ukraińskiego garnizonu broniącego się w Bachmucie staje się coraz trudniejsza - twierdzi CNN.



Mamy nadzieję, że most zostanie naprawiony w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ jest to szlak komunikacyjny o krytycznie ważnym znaczeniu. Drogą przez Chromowe ewakuuje się cywilów i dostarcza amunicję ukraińskim wojskom. Obecnie nasze siły mogą jeszcze dostać się do Bachmutu błotnistymi polnymi drogami - powiadomili w rozmowie z amerykańską stacją funkcjonariusze ukraińskiej policji z niedalekiej Kostiantyniwki.