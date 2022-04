Od początku wojny na Ukrainie zginęło 1793 cywilów, a 2439 zostało rannych - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Według ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych, już ponad 6800 cywilnych budynków zostało zniszczonych w wyniku rosyjskiej inwazji. Rosjanie będą atakowali Donbas jednocześnie z północy i południa - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Mer Kramatorska poinformował także, że wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku na dworzec. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała o dramatycznych warunkach, w jakich w obozie w okolicach Penzy w Rosji przetrzymywani są Ukraińcy wywiezieni z Mariupola. Jak podkreśliła, większość uprowadzonych to kobiety i dzieci. Służba nadzorująca czarnobylską strefę wykluczenia przekazała natomiast, że rosyjscy wojskowi zabrali z tamtejszych laboratoriów materiały radioaktywne. Najważniejsze informacje z rosyjskiej inwazji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.04.2022 roku.

Zniszczony blok mieszkalny w Czernihowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

- Rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - poinformował doradca Zełenskiego.

- W Buzowej w obwodzie kijowskim odnaleziono kolejną masową mogiłę z cywilami.

- Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji.

- Do 57 wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku rakietowego na dworzec w Kramatorsku.

- Ukraińska prokuratura zidentyfikowała ponad 500 rosyjskich żołnierzy podejrzanych o zbrodnie wojenne.

- Rosyjscy wojskowi mieli zebrać z laboratoriów w Czarnobylu materiały radioaktywne.

- Kobiety i dzieci z Mariupola są przetrzymywane w obozie w Rosji. Warunki są dramatyczne

- "Wierzę głęboko, że wspólnie powstrzymamy "imperium zła". Że Rosja, zbrodnia i kłamstwo nie wygra! Że zwycięży dobro, prawda i wolność!" - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

22:59

22:35

W Mikołajowie doszło do ogromnej eksplozji. Informację potwierdził szef administracji obwodowej Witalij Kim. Szczegóły wybuchu są obecnie nieznane.

22:03

Rosjanie mogą próbować szturmować Dniepr z Izium - poinformował Pentagon.

21:58

"To, że wróg wycofał się spod Kijowa, nie oznacza, że zrezygnował z chęci zdobycia stolicy" - ostrzegł mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. "Nie można wykluczyć, że znowu spróbują 'zdobyć Kijów w dwa dni' - dodał.

21:45

"To, co wydarzyło się na Ukrainie, może zdarzyć się w Paryżu, Berlinie i Rzymie. Tchórzostwo i głupota zawsze przegrywają. Wzywam wolną Europę do obrony Ukrainy i wolności" - mówił przed Pałacem Prezydenckim lider Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

21:30

Z miast obwodów donieckiego i ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, ewakuowano w niedzielę do Lwowa około 50 osób, rannych w wyniku ostrzałów prowadzonych przez wojska rosyjskie - poinformował gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozycki.

21:20

W wyniku rosyjskich ostrzałów miejscowości w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło w niedzielę 10 cywilów, w tym siedmioletnie dziecko - poinformował szef władz obwodu Ołeh Syniehubow.

Ostrzeliwane były m.in. Bałaklija, Pisoczyn, Zołocziw i Dergacze.

20:45

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 1793 cywilów, a 2439 zostało rannych - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

"Większość odnotowanych ofiar cywilnych była spowodowana użyciem broni o szerokim obszarze rażenia, w tym ostrzałem z ciężkiej artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, a także atakami rakietowymi i powietrznymi" - czytamy w komunikacie.

20:44

W niedzielę udało się ewakuować około 2,8 tys. osób z terenów zagrożonych lub okupowanych przez wojska rosyjskie. Ponad 200 osób wydostało się prywatnymi autami z oblężonego Mariupola. 202 osoby wywieziono z objętych walkami regionów obwodu ługańskiego - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

19:39

Symboliczne zszywanie ukraińskiej flagi można zobaczyć na muralu w Kijowie.

Mural w kolorach ukraińskiej flagi w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

19:25

Bóg umiera dziś za nas i z nami. Umiera w każdym cierpiącym człowieku, pod bombami w Kijowie, Charkowie, na Zaporożu. Tam jest dziś krzyżowany. Ale z tej śmierci wyrasta życie - podkreśli w trakcie homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową w Rościnnie (wielkopolskie) prymas Polski abp Wojciech Polak.

19:04

Symboliczne zdjęcie z tęczą widoczną w tle gruzów bloków w zrujnowanej przez Rosjan Borodziance w obwodzie kijowskim opublikowano na oficjalnym koncie Ukrainy na Instagramie. "Światło zawsze przezwycięża ciemność" - podkreślono.

19:01

Wojska rosyjskie próbują dokończyć przygotowania do ofensywy, której celem będzie zdobycie wschodniej części Ukrainy - poinformował w niedzielę w podsumowaniu sytuacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Podejmowane są działania zmierzające do przegrupowania, budowy systemu dowodzenia i kontroli oraz wsparcia logistycznego wojsk wroga. Okupanci przenoszą batalionowe grupy taktyczne ze wschodnich i centralnych okręgów wojskowych do graniczących z Ukrainą obwodów biełgorodzkiego, woroneskiego i kurskiego" - czytamy w komunikacie.

18:47

Kanclerz Austrii Karl Nehammer uda się w poniedziałek do Moskwy, gdzie ma spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - podała austriacka agencja APA. Tematem rozmów ma być rosyjska inwazja na Ukrainę.



18:22

Wierzę głęboko, że wspólnie powstrzymamy "imperium zła". Że Rosja, zbrodnia i kłamstwo nie wygra! Że zwycięży dobro, prawda i wolność! Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje Polska! - oświadczył prezydent Andrzej Duda w wyemitowanym po południu wystąpieniu.

18:10

W wyniku rosyjskich ataków rakietowych na miasto Dniepr rannych zostało sześcioro ratowników, w tym jedna kobieta, która jest w ciężkim stanie - informują miejscowe władze. Jak wyjaśniono, poszkodowani trafili pod ostrzał, gdy uczestniczyli w akcji ratunkowej po uderzeniu rosyjskiej rakiety.

17:10

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w niedzielę, że spodziewa się, iż nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, generał Aleksandr Dwornikow, będzie organizował kolejne zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej.

Ten generał będzie po prostu kolejnym autorem zbrodni i okrucieństw wobec cywilów ukraińskich. Stany Zjednoczone zamierzają zrobić wszystko, co możliwe, by wesprzeć Ukraińców, którzy stawiają opór jemu i wojskom, którymi on dowodzi - mówił Sullivan.

17:06

Rosjanie i zwolennicy reżimu Władimira Putina wyszli w niedzielę na ulice niemieckich miast, by wziąć udział w prorosyjskich demonstracjach. W Hanowerze przejazd kolumny samochodowej odbył się pod hasłem "Przeciw mowie nienawiści, zastraszaniu i dyskryminacji ludności rosyjskiej". Prorosyjska demonstracja przeszła też ulicami Frankfurtu.

16:42

Według informacji podawanych przez ukraińskie władze, od początku inwazji na Ukrainę zabitych zostało ok. 19 300 rosyjskich żołnierzy. Zniszczone zostały m.in. 152 rosyjskie samoloty, 137 helikopterów, a także 722 czołgi i 7 okrętów.

16:38

Według ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych, już ponad 6800 cywilnych budynków zostało zniszczonych w wyniku rosyjskiej inwazji.

16:20

Na czerwcowym szczycie unijnym zapadną decyzje w sprawie dalszych etapów drogi Ukrainy do Unii Europejskiej - oświadczył wiceszef biura prezydenta Ukrainy Ihor Żokwkwa, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Według przedstawiciela ukraińskiego prezydenta, akcesja Ukrainy do UE jest możliwa w najbliższych latach. Nie chcę mówić o konkretnych datach dziennych, ale to na pewno będzie w ciągu najbliższych kilku lat - powiedział Żowkwa.

15:59

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała o dramatycznych warunkach, w jakich w obozie w okolicach Penzy w Rosji przetrzymywani są Ukraińcy wywiezieni z Mariupola. Jak podkreśliła, większość uprowadzonych to kobiety i dzieci.

15:53

Odpowiedzialność za ataki na cywilów na Ukrainie spada na Kreml - powiedział doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Ocenił, że systematyczne ataki rosyjskie na cywilów są zbrodniami wojennymi.

14:55

"Niestety ataki orków były dziś częste. W Zwoneckem (wieś na południe od miasta Dniepr) trafili w obiekt infrastruktury. Pracują tam teraz ratownicy. Szczegóły dotyczące zniszczeń i ofiar są ustalane. I kolejny atak na lotnisko w mieście Dniepr. Nie ma już po nim śladu. Samo lotnisko zostało zniszczone, podobnie jak pobliska infrastruktura" - stwierdził szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

14:25

Tak wyglądają gruzy hotelu "Ukraina" w zniszczonym przez rosyjskie bombardowania Czernihowie.

Gruzy hotelu "Ukraina" w zniszczonym przez rosyjskie bombardowania Czernihowie. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

14:13

"Izrael zainicjował humanitarny most powietrzny na Ukrainę. Sześć samolotów transportowych w najbliższych kilku tygodniach zabierze leki, materiały medyczne, żywność itd." - napisał na Twitterze ambasador Izraela w Kijowie Michael Brodsky. Jak dodał, pierwszy ładunek już trafił na Ukrainę.

13:39

Bucza nie wydarzyła się w jeden dzień. Od lat rosyjskie elity polityczne i propaganda podżegają do nienawiści, dehumanizują Ukraińców, pielęgnują rosyjskie poczucie wyższości i przygotowują grunt pod te zbrodnie - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba na Twitterze.

13:36

Rosyjscy żołnierze rozpędzili pokojową demonstrację w okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy - podaje portal Suspilne. Rosjanie oddali strzały. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został ranny lub zatrzymany.

13:35

Ukraiński wywiad przekazał, że Rosja wzmaga mobilizację w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy i apeluje także do pracowników "strategicznych przedsiębiorstw". Na przykład Rosjanie chcieli zrekrutować 1700 osób w zakładach metalurgicznych w Ałczewsku. Zaczęto także rekrutować pracowników obsługujących sieci elektroenergetyczne.

13:14

Wszyscy sprawcy zbrodni wojennych muszą być zidentyfikowani i ukarani - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

12:45

Prokuratura generalna Ukrainy zidentyfikowała ponad 500 rosyjskich żołnierzy, którzy popełnili zbrodnie wojenne w kraju.

12:33

Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że główną strategią Rosji na tym etapie wojny jest "próba deindustrializacji Ukrainy". Wadym Denysenko podkreślił także, że ciągłe ataki rakietowe są metodą demoralizacji i próbą siania paniki wśród ludności.

12:28

Izrael uruchomił lotniczy most humanitarny. W najbliższych tygodniach na Ukrainę wysłane zostanie sześć lotów z żywnością i lekarstwami - przekazał ambasador Izraela w Ukrainie Mychajło Brodski.

12:12

W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane było miasto Dergacze oraz jego okolice. Dwie osoby zginęły, są ranni. Jak widzimy, rosyjska armia nadal "walczy" z ludnością cywilną, bo na froncie nie odnosi sukcesów - powiedział gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

10:49

Rosyjscy wojskowi zabrali z laboratoriów w Czarnobylu radioaktywne materiały - podaje Radio Swoboda, powołując się na ukraińską państwową służbę zarządzającą strefą wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Nie wiadomo, gdzie znajdują się skradzione materiały. Nie wykluczono, że mogły zostać wyrzucone w strefie wykluczenia albo zabrane przez Rosjan "na pamiątkę". Drugi scenariusz agencja uważa za "bardziej prawdopodobny".

W przypadku noszenia takiej pamiątki ze sobą przez dwa tygodnie gwarantowane jest pojawienie się oparzeń radiacyjnych i rozpoczęcie choroby popromiennej, a także nieodwracalnych procesów w organizmie - podkreślono.

10:43

W Mariupolu trwa "czystka" ludności cywilnej - przekazał mer Mariupola Petr Andriuszczenko. Okupanci nie boją się zabijać cywilów na ulicach, a potem robić zdjęcia, obnosząc się "zwycięstwem" - przekonuje.

10:24

10:16

Rosjanie próbowali ponownie zaatakować w regionie Rubiżnego i Popasnego - przekazał gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Według niego w tym kierunku zmierza około 60 tys. rosyjskich żołnierzy.

Nie ma osad, które nie zostałyby ostrzelane - powiedział.

09:58

12-kilometrowy konwój wojskowy na wschód od Charkowa zarejestrowano na zdjęciach satelitarnych przeanalizowanych przez Maxar Technologies - poinformowała telewizja CNN.

Na zdjęciach widać konwój przemieszczający się w sobotę przez miejscowość Wełyky Burłuk, leżącą w obwodzie charkowskim przy granicy z Rosją, nieco ponad 100 km na wschód od Charkowa.

Kolumna wojskowa nieopodal Charkowa / Maxar / PAP/EPA

/ Maxar / PAP/EPA

/ Maxar / PAP/EPA

09:53

Władze obwodu zaporoskiego poinformowały, że w Enerhodarze, który przejęli Rosjanie, utworzono radiostację "Radio Rosja", która "rozpowszechnia fałszywe informacje, wrogą propagandę i gra piosenki wychwalające Putina i Rosję".

09:42

Według stanu na dziś mamy już 57 zabitych. 38 osób zginęło od razu na peronie dworca, a 19 niestety zmarło w naszych szpitalach, z czego 5 to dzieci - poinformował mer Kramatorska Ołeksandr Honczarenko. W piątek doszło tam do ataku rakietowego na dworzec.

Dodał, że w nocy z piątku na sobotę 80 ciężko rannych pacjentów przewieziono w celu udzielenia im specjalistycznej opieki medycznej do miasta Dniepr. W szpitalach Kramatorska pozostaje wciąż 114 rannych, w tym jedna kobieta, o której życie walczą lekarze.

09:40

Uzgodniono dziewięć korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludzi - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk.

Własnym transportem będą mogli wyjechać mieszkańcy Mariupola z Zaporoża.

Do Zaporoża autobusami będą mogli jechać także mieszkańcy Berdiańska, Tokmaku i Enerhodaru.

Ewakuacja będzie także prowadzone w obwodzie ługańskim - m.in. z Siewierodoniecka, Lisiczańska i Popasnej do Bachmutu.

09:31

Pod koniec marca Rosjanie ogłosili, że zapłacą po 10 tys. rubli mieszkańcom ukraińskich miejscowości okupowanych przez ich wojska. Ministerstwo ds. nadzwyczajnych przekazało, że do tej pory wpłynęło ponad 4 tys. wniosków, a ponad 3,5 tys. emerytów i pracowników instytucji publicznych otrzymało wypłaty.

Ukraińskie media twierdzą z kolei, że mieszkańcy otrzymują ruble, które wymieniają na hrywny.

09:05

By podać pierwsze informacje w sprawie liczby ofiar rosyjskiej agresji w rejonie buczańskim w obwodzie kijowskim na Ukrainie, potrzeba jeszcze co najmniej dwóch tygodni - powiedział szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, cytowany przez portal Espreso.

Trwa rozbieranie gruzów i sprawdzanie budynków w miastach i wsiach obwodu kijowskiego; spod gruzów wydobywane są ciała ofiar - przekazał minister.

Potrzeba co najmniej jeszcze dwóch tygodni, by odblokować ruiny i to będzie tylko pierwszy etap. Dopiero wtedy będziemy mogli wskazać pierwszą liczbę zabitych w tych miejscowościach - poinformował Monastyrski.

08:49

Kilka miejsc w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zostało ostrzelanych w ciągu ostatniej doby - poinformował szef władz tego regionu Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

Dla naszego obwodu to była doba antyrekordów. Syreny wyły praktycznie co godzinę. I niestety były “trafienia" w różnych rejonach - napisał Rezniczenko.

W mieście Dniepr zniszczony został obiekt infrastruktury, na skutek czego wybuchł pożar. Był on gaszony przez kilka godzin. Jedna osoba została ranna.

08:38

W kontekście wojny na Ukrainie kanclerz Niemiec Olaf Scholz i jego rząd są postrzegani na arenie międzynarodowej jako hamulcowi w kwestii wywierania presji na Rosję - pisze tygodnik "Der Spiegel" i stawia pytanie: Jak długo Berlin może utrzymać niepewny kurs?

Tygodnik przypomina, że przemówienie kanclerza o "punkcie zwrotnym" obiegło cały świat. Ta zmiana kursu wzbudziła nadzieje wśród sojuszników. Dostawy broni na Ukrainę i masowy program dozbrojenia Bundeswehry - wydawało się, że Niemcy wreszcie chcą odgrywać wiodącą rolę w polityce bezpieczeństwa w Europie - pisze "Spiegel".



08:08

W odpowiedzi na rosnące straty, rosyjskie siły zbrojne próbują zrekrutować personel wycofany ze służby wojskowej w ostatnich latach - informuje ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Rosjanie próbują także zaciągnąć do armii osoby z Naddniestrza, nieuznawanego quasi-państwa leżącego w Mołdawii.

08:03

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 176 dzieci, a ponad 336 zostało rannych.

Ponadto w wyniku bombardowań uszkodzonych zostało 938 placówek oświatowych, z czego 87 zostało całkowicie zniszczonych.

07:58

Portal społecznościowy VKontakte uruchomił usługę, która umożliwia przeniesienie całego kanału z YouTube na rosyjską platformę "w ciągu kilku minut".

Dyrekcja portalu podkreśla, że można w ten sposób "zabezpieczyć" swoje treści w przypadku, gdyby YouTube zablokował kanał w związku z sankcjami.

Wczoraj YouTube zablokował profil Dumy Państwowej w swoim serwisie.

07:35

W obwodzie kijowskim znaleziono kolejny masowy grób z cywilami - poinformował przedstawiciel lokalnych władz Taras Didycz.

Wracamy teraz do życia, ale mieliśmy podczas okupacji swoje “gorące" punkty, zginęło wielu cywilów - przekazał Didycz, szef władz dmytriwskiej hromady (gminy).

To trasa Kijów-Żytomierz, w szczególności między wsią Myłe i Mrija, gdzie ostrzelano ok. dziesięciu samochodów z ludźmi. Również obok stacji paliw w Buzowej znaleźliśmy dziś w dole (...) cywilów - przekazał.

07:21

Rosyjskie wojsko ostrzelało Siewierodonieck w obwodzie ługańskim, uszkadzając dwa budynki mieszkalne i szkołę.

07:20

W Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie drukują materiały agitacyjne, by przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej" - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu sytuacji w kraju.

Rosjanie próbują przerwać obronę ukraińskich sił pod miastem Izium w obwodzie charkowskim oraz próbują przejąć pełną kontrolę nad Mariupolem, prowadząc działania szturmowe i ostrzały. Próbują przejąć centrum miasta. Kontynuują też częściową blokadę i ostrzały Charkowa.

Według sztabu Rosjanie utworzyli szpitale polowe i warsztaty sprzętu wojskowego na tymczasowo zajętych terytoriach obwodów charkowskiego, zaporoskiego i chersońskiego. W związku ze stałym napływem rannych rosyjskich żołnierzy w szpitalach nie wystarcza wykwalifikowanego personelu medycznego. Rosjanie mają problemy z zapasami środków medycznych.

06:47

Rosjanie zostawiali ładunki wybuchowe w budynkach, gdzie mieszkali, nawet w pralkach - oświadczył minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski w telewizji.

Monastyrski podkreślił, że żołnierze rosyjscy zostawiali ładunki wybuchowe także w samochodach. Jak poinformował, jeden człowiek zginął, otwierając bagażnik swojego samochodu.

06:34

Na terenach czasowo okupowanych obywatele Ukrainy są mobilizowani do działań wojennych po stronie państwa-agresora, poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Wróg rozpoczął przymusową mobilizację w szeregi przestępczej "milicji ludowej" na niektórych tymczasowo okupowanych terytoriach. Mężczyźni są okresowo przetrzymywani w punkcie kontrolnym w Wasylówce w obwodzie zaporoskim. Dysponujemy listą przetrzymywanych - powiedziała Denisowa.

Przy wjeździe do Melitopola na przejściach granicznych rosyjscy okupanci zmuszają mężczyzn do wstąpienia do armii rosyjskiej. Podobne "propozycje" wysuwają wojska rosyjskie w Heniczsku w obwodzie chersońskim.

Ponadto w Melitopolu kolaboranci dostarczają rosyjskim bojownikom wykazy mieszkań, w których mieszkają mężczyźni.

06:21

Już rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz. Jak dodał, przeciwnik będzie próbował atakować jednocześnie z północy i południa.

W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk, oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu - powiedział Arestowycz, cytowany przez agencję Unian.

Teraz wszyscy czekają na drugi eszelon. A drugi eszelon to: 10 batalionowych grup taktycznych, które dojeżdżają z Dalekiego Wschodu, (...) 5 armia, i ci, których wywieźli z północy u nas - od Kijowa, Czernihowa, do Sum - przekazał doradca Zełenskiego.

06:20

Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji, jednego ze swoich kluczowych partnerów handlowych przed wojną, z rocznym importem o wartości około 6 miliardów dolarów, i wezwała inne kraje do nałożenia surowszych sankcji gospodarczych na Moskwę.

Dzisiaj oficjalnie ogłosiliśmy całkowite zakończenie handlu towarami z państwem agresorem - napisała w sobotę minister gospodarki Julia Swirydenko na swoim profilu na Facebooku. Od teraz żadne produkty Federacji Rosyjskiej nie będą mogły być importowane na terytorium naszego państwa - dodała.

06:17

NATO jest "w samym środku bardzo fundamentalnej transformacji", która będzie odzwierciedlać "długoterminowe konsekwencje" działań rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, powiedział Stoltenberg w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla gazety “The Telegraph".

NATO pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji, donosi “The Telegraph", powołując się na sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

To, co teraz widzimy, to nowa rzeczywistość, nowa normalność dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego poprosiliśmy teraz naszych dowódców wojskowych o zapewnienie opcji dla tego, co nazywamy resetem, długoterminową adaptacją NATO - cytuje Stoltenberga.

06:16

Ukraińska Rada Ministrów wypowiedziała trzy umowy między rządami Ukrainy i Białorusi w dziedzinie oświaty i nauki, napisał na swoim koncie w Telegramie Taras Melnyczuk, przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej.

Wygasły umowy między Radą Ministrów Ukrainy a Rządem Republiki Białoruś w sprawie wzajemnego uznawania i równoważności dokumentów dotyczących stopni naukowych i akademickich oraz współpracy w zakresie certyfikacji pracowników naukowo-dydaktycznych o najwyższych kwalifikacjach. Ponadto Rada Ministrów rozwiązała umowę między rządem Ukrainy a rządem Republiki Białorusi o współpracy naukowo-technicznej - napisał Taras Melnyczuk.

06:00

Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 13 wrogich celów, w tym trzy samoloty, śmigłowiec i cztery pociski manewrujące - informuje dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy.