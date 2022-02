Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zerwanie stosunków biznesowych z firmami zarejestrowanymi w Rosji i Białorusi. Zwróciła się też o zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. Jej zdaniem "w ten sposób możemy osłabić agresora".

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego: nie kupuj białoruskich i rosyjskich produktów / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

"Wobec bandyckiego ataku Rosji na Ukrainę Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego rozwiązuje współpracę z podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terytorium Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej, a także kończy do tej pory nawiązane relacje i stosunki biznesowe, społeczne i inne z osobami i organizacjami z terytorium Rosji i Białorusi" - czytamy w stanowisku Izby.

IGHRS zwróciła się z apelem do "wszystkich polskich podmiotów gospodarczych o podjęcie działań, których celem będzie osłabienie gospodarcze Rosji i Białorusi poprzez zerwanie kontaktów biznesowych oraz zamknięcie przepływów finansowych".



"Urwaliśmy jakiekolwiek kontakty z firmami z Białorusi i Rosji jednocześnie przekazując informację, że sprzeciwiamy się agresji na narodzie ukraińskim" - wskazał, cytowany w stanowisku, prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego Andrzej Jaworski. Według niego zrywając stosunki biznesowe z Białorusią i Rosją polskie podmioty wprowadzą własne restrykcje gospodarcze.

Apel o niekupowanie rosyjskich i białoruskich produktów

Izba zaapelowała też do polskich władz o podjęcie działania zmierzające do wycofania wszystkich produktów rosyjskich i białoruskich z rynku polskiego oraz "wprowadzenia embarga gospodarczego na import produktów z Rosji i Białorusi".



Zwrócili się do konsumentów "o zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów". Zdaniem Izby robiąc to "wspieramy gospodarczo Białoruś, a także Rosję, która bestialsko zaatakowała Ukrainę i prowadzi działania zbrojne także wobec ludności cywilnej".



Jak przypomniano, wyprodukowane w Rosji towary mają kody kreskowe zaczynające się od ciągów cyfr: 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469. Z kolei wyprodukowane w Białorusi - od cyfr 481.



Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego (IGHRS) jest organizacją ogólnopolską, zrzesza ponad 150 podmiotów z rynku spożywczego, m.in.: producentów drobiu, wołowiny i wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych, zbóż, owoców i warzyw, a także innych gałęzi przemysłu spożywczego.



Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie, określanej przez władze Rosji jako "operacja wojskowa" w tym kraju.