"Teraz mamy dowody"

Sprawa wywołała oburzenie w Rosji. Członkini Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej Ewa Merkaczowa poinformowała, że przygotowuje wniosek do organów ścigania w sprawie pobicia Żurawela. Teraz mamy dowody. Już tego nikt nie zakwestionuje. Jest nagranie i tożsamość osoby popełniającej przestępstwo - stwierdziła.

Na nagranie zareagowała również rosyjska dziennikarka Ksenia Sobczak.

To jest piekło. To jest głowa republiki. To brak szacunku dla prawa naszego kraju. Należy zbadać działania Adama Kadyrowa i poddać je ocenie prawnej zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym, a nie z prawem szariatu czy Ramzana Kadyrowa. Jak długo jeszcze może kpić z całej Rosji i otwarcie pluć w twarz całemu systemowi egzekwowania prawa? — napisała oburzona Sobczak.