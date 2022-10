"Zełenski narzeka na ataki na Kijów i inne miasta. A co myślałeś, frajerze, ty możesz, a inni nie?" – napisał na Telegramie lider Czeczenii Ramzan Kadyrow. W ten sposób odniósł się do słów prezydenta Ukrainy, który po porannym zmasowanym ataku na jego kraj, napisał w mediach społecznościowych: "Rosjanie to terroryści, chcą nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi". "Ostrzegaliśmy cię, że Rosja jeszcze tak naprawdę nie zaczęła" – odpowiedział mu Kadyrow.