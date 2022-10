Władimir Putin uważa, że za atakiem na Most Krymski stały ukraińskie służby specjalne. "Był to akt terrorystyczny" – powiedział.

To zostało wymyślone, wykonane i zlecone przez ukraińskie służby specjalne - powiedział Putin o sobotniej eksplozji na Moście Krymskim. Dodał, że był to akt "terrorystyczny".

Według rosyjskiego przywódcy, celem Ukraińców było "zniszczenie krytycznej infrastruktury cywilnej".

Z kolei szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin zapowiedział wszczęcie sprawy karnej z artykułu o "terroryzm". Poinformował również Putina, że ustalono tożsamość podejrzanych oraz trasę przejazdu ciężarówki, która miała eksplodować na moście.

Są to Bułgaria, Gruzja, Armenia, Osetia Północna, Krasnodar - wyjaśnił Bastrykin, cytowany przez rosyjską państwową agencję RIA Novosti.

Według niego, w organizacji wybuchu brały udział zarówno ukraińskie służby specjalne, jak i obywatele Rosji i innych krajów.

Jak dodał, śledztwo trwa Wszystkie dostępne dowody wskazują, że był to akt terrorystyczny, którego celem było zniszczenie dużego obiektu infrastruktury cywilnej - podkreślił Bastrykin.

Władimir Putin na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Nie ujawniono jednak, jakie tematy zostaną poruszone podczas spotkania.

Eksplozja na Moście Krymskim

Na zbudowanym przez Rosję moście na anektowany Krym doszło w sobotę rano do wybuchu i pożaru. Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu.

Według informacji przekazanych przez Rosję, zginęły trzy osoby.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.