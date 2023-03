ISW nadal ocenia, że postępy Rosjan mogą skłonić siły ukraińskie do wycofania się z Bachmutu i/lub Awdijiwki, choć obecnie jest to mało prawdopodobne. Siły rosyjskie mogą zdecydować się na rozpoczęcie lub zintensyfikowanie działań ofensywnych w nowych kierunkach, ale te operacje prawdopodobnie przyniosłyby niewiele wymiernych rezultatów, ponieważ rosyjska wiosenna ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego.

Think tank poinformował też, że nie potwierdzają się doniesienia o zaangażowaniu rosyjskiej 2. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych z 1. Gwardyjskiej Armii Czołgów, które miały zostać rzekomo wysłane z terytorium Białorusi do obwodu ługańskiego, lecz wciąż istnieje obawa, że Rosjanie mogą zaangażować te jednostki na którymś z odcinków frontu w trwającej obecnie wiosennej ofensywie.